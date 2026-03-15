    Fórmula 1

    Checo Pérez termina el Gran Premio de China en el último lugar

    El piloto mexicano concluyó la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái por delante de Verstappen.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Sergio Checo Pérez acaba Gran Premio de China 2026 en el último lugar

    Sergio Checo Pérez acabó en la posición 15 el Gran Premio de China 2026, que ganó Kimi Antonelli, por encima de Max Verstappen y los dos pilotos de McLaren.

    Fin de semana redondo para la escudería Mercedes al dominar prácticamente todo, ya que George Russell ganó la Carrera Sprint y Antonelli el Gran Premio de China.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Fórmula 1

    La Fórmula 1 hace oficial la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
    1 mins

    La Fórmula 1 hace oficial la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita

    Fórmula 1
    Checo Pérez largará último en una sesión que se vuelve histórica rumbo al GP de China
    1 mins

    Checo Pérez largará último en una sesión que se vuelve histórica rumbo al GP de China

    Fórmula 1
    Checo Pérez recibe sanción en su primera sprint tras su regreso a la Fórmula 1
    1 mins

    Checo Pérez recibe sanción en su primera sprint tras su regreso a la Fórmula 1

    Fórmula 1
    La F1 sufre cancelación de los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita
    1:25

    La F1 sufre cancelación de los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita

    Fórmula 1
    F1 cancelará los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita de su calendario 2026
    2 mins

    F1 cancelará los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita de su calendario 2026

    Fórmula 1
    Mercedes se queda con la pole y Checo Pérez saldrá último en el Sprint del GP de China
    2 mins

    Mercedes se queda con la pole y Checo Pérez saldrá último en el Sprint del GP de China

    Fórmula 1
    Liam Lawson protagoniza roce con Checo Pérez en el GP de Australia
    1 mins

    Liam Lawson protagoniza roce con Checo Pérez en el GP de Australia

    Fórmula 1
    Mercedes Benz se impone en el Gran Premio de Australia de la Fórmula Uno
    1:18

    Mercedes Benz se impone en el Gran Premio de Australia de la Fórmula Uno

    Fórmula 1
    Mercedes Benz domina el Gran Premio de Australia de la Fórmula Uno
    1 mins

    Mercedes Benz domina el Gran Premio de Australia de la Fórmula Uno

    Fórmula 1
    ¡Mercedes hace el 1-2 para el Gran Premio de Australia!
    1 mins

    ¡Mercedes hace el 1-2 para el Gran Premio de Australia!

    Fórmula 1

    El piloto mexicano, en realidad, finalizó en la última posición del Circuito Internacional de Shanghái este domingo 15 de marzo.

    Fue un Gran Premio de China atípico al arrancar sin cuatro autos, ante los abandonos de Oscar Piastri, Lando Norris, Alexander Albon y Gabriel Bortoleto, quienes en inicia iban a comenzar desde pits, pero finalmente no salieron a pista.

    Posteriormente, Lance Stroll, Fernando Alonso y Max Verstappen tuvieron que dejar la carrera por problemas en sus monoplazas, para así solo concluir 15 pilotos la competencia.

    KIMI ANTONELLI, GANADOR EN CHINA


    Kimi Antonello logró su primera victoria en la Fórmula 1 con 19 años de edad y logró romper una malaria para un piloto italiano, al ser el primer en ganar en 20 años.

    El último nacido en Italia en ganar un Gran Premio había sido Giancarlo Fisichella, cuando Antonelli ni siquiera había nacido. Lewis Hamilton, por su parte, logró su primer podio con Ferrari en su segundo año con la escudería de Il Cavallino Rampante.

    Video La F1 sufre cancelación de los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita
    Relacionados:
    Fórmula 1Sergio 'Checo' Pérez