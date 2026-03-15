Fórmula 1 Checo Pérez termina el Gran Premio de China en el último lugar El piloto mexicano concluyó la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái por delante de Verstappen.

Video Sergio Checo Pérez acaba Gran Premio de China 2026 en el último lugar

Sergio Checo Pérez acabó en la posición 15 el Gran Premio de China 2026, que ganó Kimi Antonelli, por encima de Max Verstappen y los dos pilotos de McLaren.

Fin de semana redondo para la escudería Mercedes al dominar prácticamente todo, ya que George Russell ganó la Carrera Sprint y Antonelli el Gran Premio de China.

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El piloto mexicano, en realidad, finalizó en la última posición del Circuito Internacional de Shanghái este domingo 15 de marzo.

Fue un Gran Premio de China atípico al arrancar sin cuatro autos, ante los abandonos de Oscar Piastri, Lando Norris, Alexander Albon y Gabriel Bortoleto, quienes en inicia iban a comenzar desde pits, pero finalmente no salieron a pista.

Posteriormente, Lance Stroll, Fernando Alonso y Max Verstappen tuvieron que dejar la carrera por problemas en sus monoplazas, para así solo concluir 15 pilotos la competencia.

KIMI ANTONELLI, GANADOR EN CHINA



Kimi Antonello logró su primera victoria en la Fórmula 1 con 19 años de edad y logró romper una malaria para un piloto italiano, al ser el primer en ganar en 20 años.

El último nacido en Italia en ganar un Gran Premio había sido Giancarlo Fisichella, cuando Antonelli ni siquiera había nacido. Lewis Hamilton, por su parte, logró su primer podio con Ferrari en su segundo año con la escudería de Il Cavallino Rampante.