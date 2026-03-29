    Fórmula 1

    Andrea Antonelli gana su segundo Gran Premio de F1 consecutivo tras conquistar Japón

    El piloto italiano ganó su segunda carrera de la temporada 2026 en la Fórmula 1 de manera consecutiva; el mexicano Checo Pérez queda en la parte baja.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Checo Pérez largará último en el Gran Premio de China y Antonelli es histórico en Fórmula 1

    El piloto italiano Andrea Antonelli se convirtió en el líder de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y con ello el segundo más joven en la historia en hacerlo con 19 años de edad, solo por debajo de los 18 años de edad en que lo consiguió Max Verstappen .

    Fue el segundo podio ganado para Antonelli de manera consecutiva luego de se adjudicara el Gran Premio de China hace dos semanas. Fue, además, el tercer Gran Premio consecutivo que gana la escudería Mercedes en la campaña.

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    En la primera fecha de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, George Russell subió a lo más alto y Andrea Antonelli lo secundó. Entonces Charles Leclerc puso a Ferreari en el tercer lugar.

    En la segunda fecha, en el Gran Premio de China, Mercedes volvió a hacer el 1-2, ahora con Antonelli como primero y con Russell como segundo. Lewis Hamilton fue tercero también para Ferrari.

    Ahora, en el Gran Premio de Japón el podio lo ganó Antonelli seguido de Oscar Piastri de McLaren (a 14 segundos de distancia) y Charles Leclerc volvió al podio como tercero.

    La siguiente fecha de la temporada 2026 de F1 debía disputarse en Bahréin y luego en Arabia Saudita, las cuales fueron canceladas por los conflictos bélicos en Medio Oriente, por lo que el siguiente circuito será ahora en el Gran Premio de Miami a principios de mayo próximo.

    En tanto, el piloto mexicano Sergio Pérez no vio la bandera a cuadros tras encontrarse en el sitio 17 del Gran Premio de Japón.

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