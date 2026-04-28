Fórmula 1 Cadillac revela diseño patriótico en su monoplaza para el Gran Premio de Miami Cadillac tendrá su primera carrera en los Estados Unidos, por lo que quiere conectar con su público local.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Cadillac presenta un diseño especial para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

La escudería Cadillac está lista para marcar un momento histórico en su incursión dentro de la Fórmula 1, y lo hará con un diseño especial para el Gran Premio de Miami, la primera carrera del equipo en territorio estadounidense.

El monoplaza presenta una identidad visual que busca conectar con el público local sin perder la esencia de la marca. Sergio Pérez y Valtteri Bottas serán importantes para que esto ocurra, con un buen desempeño en la pista.

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¿Cómo es el diseño del monoplaza de Cadillac?

El diseño destaca por una combinación de colores patrióticos, donde predominan el blanco y el azul profundo, casi negro, con estrellas en la parte delantera y trasera, evocando la bandera estadounidense y reforzando el mensaje de que se trata de un proyecto con fuerte ADN norteamericano.

Uno de los elementos más llamativos es el acabado metálico en ciertas zonas del auto, inspirado en los clásicos vehículos de lujo de Cadillac. Este recurso no solo aporta elegancia, sino que también busca diferenciar al equipo en la parrilla.

El contexto del GP de Miami también juega un papel clave. La carrera, considerada una de las más mediáticas del calendario, representa el escenario ideal para que Cadillac conecte con el mercado estadounidense, donde la Fórmula 1 ha crecido de forma exponencial en los últimos años.

La Fórmula 1 vuelve a la acción tras pausa

La Fórmula Uno regresa a la actividad este fin de semana, luego del parón de más de un mes por las suspensiones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, debido a los conflictos bélicos entre Estados Unidos e Irán.

La última carrera fue el 29 de marzo en Japón. Luego de tres fechas, Andrea Kimi Antonelli es líder de la tabla de pilotos con 72 unidades; abajo se encuentra su coequipero George Russell con 63 puntos.