Fórmula 1 La Fórmula 1 regresa un Gran Premio a Turquía para su calendario a partir de 2027 El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA anunció que el circuito de Estambul se reintegra al calendario de competición.

Video ¡El Gran Premio de Turquía está de regreso en la F1!

La Fórmula 1 anunció este viernes el regreso al calendario del Gran Premio de Turquía por los próximos cinco años a partir de 2027 luego de un acuerdo entre la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y el Ministerio de Juventud y Deportes de Turquía.

La Federación Turca de Automovilismo Deportivo (TOSFED) será el socio organizador de la Fórmula 1 para los futuros eventos dentro del Campeonato Mundial de Fórmula 1; el regreso del circuito en Estambul se dará después de cinco años ausentes.

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La última vez que se corrió un Gran Premio de Turquía en la F1 fue en 2020 y 2021, éste en el que Lewis Hamilton igualó el récord de Michael Schumacher de siete campeonatos de pilotos en su carrera deportiva, recordó la FIA.

“El último ganador en el circuito de Istanbul Park fue Valtteri Bottas en 2021 con Mercedes, quien, junto con Sir Lewis Hamilton, es uno de los dos únicos pilotos en activo que han ganado el Gran Premio de Turquía”, recordó la FIA en un comunicado.

Turquía albergó nueve Grand Prix de la F1, un circuito catalogado como uno de los más exigentes y con una extensión de 5,33 kilómetros. Felipe Massa tiene el récord de más victorias en el Istanbul Park con tres triunfos consecutivos (2006, 2007 y 2008).