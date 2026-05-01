    Fórmula 1

    Sergio 'Checo' Pérez quiere asistir al partido de México ante Corea del Sur en el Mundial 2026

    El piloto mexicano de Fórmula Uno habla de sus planes de vivir un partido de la justa mundialista en México.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Sergio ‘Checo’ Pérez buscará apoyar a México ante Corea del Sur en el Mundial 2026

    En entrevista exclusiva para TUDN, Sergio 'Checo' Pérez habló de lo que espera de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, incluso les mandó un emotivo mensaje a los jugadores que estarán en la justa.

    "Que nos tienen muy ilusionados, que disfruten muchísimo del Mundial, que es una experiencia que no lo van a volver a vivir en sus vidas, un mundial en casa que tienen a toda la afición".

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    Sobre si estará en las gradas para apoyar al Tricolor, el piloto mexicano de Fórmula Uno fue claro al decir que estará en temporada, pero que está ilusionado con asistir al duelo en Guadalajara ante Corea del Sur.

    "Yo voy a estar en Europa, pero estoy viendo todo lo posible para venirme al partido del que juegan en Guadalajara. Quiero traer a mi hijo, entonces estoy viendo toda la logística porque va a ser todo un tema".

    Finalmente, el Checo afirmó que de cara al Mundial de 2026 la Selección Mexicana tiene muy ilusionada a la afición, por lo que l es hizo una petición especial a los jugadores que ahí estarán.

    "Pero que nos tiene muy ilusionados y que pase lo que pase, lo disfruten muchísimo".

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