Fórmula 1 Lando Norris se queda con la pole position de la carrera sprint en el Gran Premio de Miami El piloto de McLaren se vio dominante durante la sesión, con la que espera ganar en confianza para las actividades de sábado y domingo.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video La dupla Checo-Botas ya tiene nombres y es épico

Lando Norris se adjudicó la pole position de la carrera sprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, al terminar la sesión con un tiempo de 1:27.869 minutos.

Norris terminó con el mejor tiempo y superó por +0.222 milésimas a Andrea Kimi Antonelli, mientras que Oscar Piastri, el otro hombre de McLaren, ocupó el tercer sitio a +0.239 milésimas de su coequipero.

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“Resultado perfecto y una gran recompensa. Buen resultado para nosotros. Comenzamos un poco lento, pero el auto fue mejorando”, destacó el británico al final de la sesión.

En cuanto al desempeño de “Checo”, volvió a tener una tarde complicada al terminar en el sitio 19, mientras que Valtteri Bottas quedó un puesto detrás del mexicano. Ambos emplearon neumáticos medios, pero la estrategia no ayudó mucho para mejorar el desempeño.

¿Cuándo es el Gran Premio de Miami 2026?

El Gran Premio de Miami se correrá el domingo 3 de mayo de 2026, en un fin de semana que contará con formato sprint.

¿Dónde ver el Gran Premio de Miami 2026 en México?

La transmisión en México estará disponible a través de televisión abierta y seguirá todo el fin de semana de actividades.

Carrera Sprint - Canal 5, sábado 2 de mayo - 10:00 horas (CT México)

Clasificación GP Miami - Canal 5, sábado 2 de mayo - 14:00 horas (CT México)

GP de Miami - Canal 5, domingo 3 de mayo - 14:00 horas (CT México)