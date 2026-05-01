Leclerc lidera la práctica 1 del GP de Miami; Checo Pérez termina en 18
El piloto de Ferrari se impuso con un tiempo de 1:29.310 y fue seguido por Max Verstappen, en tanto que mexicano Sergio Pérez fue el mejor entre los Cadillac.
Video La dupla Checo-Botas ya tiene nombres y es épico
El piloto de Ferrari Charles Leclerc lideró la práctica 1 del Gran Premio de Miami que marca el regreso de la Fórmula 1 después de la inactividad y que destacó también por el intenso calor en la pista.
Leclerc se impuso con un tiempo de 1:29.310 y fue seguido por Max Verstappen (+0.297), quien por un momento había logrado colocarse en el primer puesto, y Oscar Piastri (+0.448 ).
El mexicano Sergio 'Checo' Pérez finalizó en el puesto 18 con 1:32.398 siendo el mejor piloto de Cadillac en la prueba y superando a Fernando Alonso, Arvid Lindblad y Lance Stroll.
Resultados de la FP1 GP de Miami
- Charles Leclerc | 1:29.310 (41 vueltas)
- Max Verstappen | +0.297 (40 vueltas)
- Oscar Piastri | +0.448 (35 vueltas)
- Lewis Hamilton | +0.467 (35 vueltas)
- Kimi Antonelli | +0.769 (24 vueltas)
- George Russell | +0.790 (33 vueltas)
- Lando Norris | +0.898 (34 vueltas)
- Pierre Gasly | +1.277 (33 vueltas)
- Isack Hadjar | +1.563 (39 vueltas)
- Carlos Sainz | +1.620 (36 vueltas)
- Franco Colapinto | +1.705 (33 vueltas)
- Alexander Albon | +1.714 (38 vueltas)
- Oliver Bearman | +1.781 (35 vueltas)
- Gabriel Bortoleto | +1.801 (27 vueltas)
- Nico Hulkenberg | +2.285 (33 vueltas)
- Esteban Ocon | +2.325 (36 vueltas)
- Liam Lawson | +2.338 (41 vueltas)
- Sergio Pérez | +2.737 (25 vueltas)
- Fernando Alonso | +3.283 (29 vueltas)
- Valtteri Bottas | +3.452 (33 vueltas)
- Arvid Lindblad | +3.552 (41 vueltas)
- Lance Stroll | +3.649 (28 vueltas)
Este mismo día se llevará a cabo la clasificación Sprint. Mañana sábado será la carrera Sprint y el mismo día la clasificación para el GP de Miami.
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