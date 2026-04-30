Fórmula 1 Nace “Checottas”: el apodo que elige "Checo" Pérez para su dupla con Bottas El tapatío espera obtener la misma suerte que cuando corría al lado de Max Verstappen y eran conocidos como "Chestappen".

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video La dupla Checo-Botas ya tiene nombres y es épico

En un inicio, la afición los bautizó como los Fabulosos Cadillacs, pero Sergio Pérez prefiere que la dupla que ha creado con Valtteri Bottas en la escudería Cadillac sea conocida de otra manera.

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se corre este fin de semana en el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial, luego de casi un mes de parón, debido a que las fechas en Baréin y Arabia Saudita se cancelaron por los conflictos bélicos en Medio Oriente.

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¿Cómo bautizó "Checo" a su dupla con Valtteri Bottas?

En medio de la intensidad del paddock y la seriedad que rodea a la Fórmula 1, siempre hay espacio para momentos que rompen la rutina. Marifer Mora, de TUDN, tuvo acceso al piloto tapatío, donde hubo tiempo de platicar de varios temas, entre ellos la dupla que ha hecho con el finlandés.

Había dos opciones: Botteres o Checottas. “Nos quedamos con Checottas”, respondió el tapatío entre risas para TUDN.

¿Puede “Checottas” replicar el éxito del pasado?

Cuando Checo estuvo al lado de Max Verstappen, la pareja fue bautizada como “Chestappen” y juntos fueron una máquina. Verstappen ganó cuatro títulos de piloto al hilo, Checo fue subcampeón en 2023 y tercer lugar en 2022, mismo años en los que Red Bull alcanzó la corona por equipos. Ahora, “Checottas” espera tener la misma suerte, y nada mejor que empezar en Miami.

Luego de tres carreras, el mexicano y el finlandés no suman puntos para Cadillac, pero Checo está consciente de que, entre los dos, aportan mucha experiencia al proyecto.

“Cadillac cuenta con dos de los mejores pilotos que hay en la F1 en estos momentos. Es positivo para un equipo tener pilotos con experiencia; han ganado todo y es una parte importante para el equipo”, afirmó.

¿Qué mensaje le dio Checo a su versión de niño?

Otro momento que se tornó especial fue cuando Checo vio una foto suya de pequeño. A ese niño que crecía en Guadalajara le mandó un emotivo mensaje:

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“Le diría que disfrute todo el camino, que disfrute más los buenos momentos; todo pasa muy rápido y llegará 10 veces más lejos de lo que imaginó en esa foto”, respondió.