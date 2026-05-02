Fórmula 1 Sergio "Checo" Pérez muestra mejoras pese a quedar fuera de puntos en Miami Lando Norris se quedó con la victoria al dominar la sesión desde inicio a fina; Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el podio.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video La dupla Checo-Botas ya tiene nombres y es épico

Pese a que se quedó fuera de los puntos, el mexicano Sergio Pérez mostró avances notorios en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde terminó en el sitio 17.

Durante los días previos, el piloto tapatío se había mostrado confiado por los cambios y actualizaciones que se realizaron tanto a nivel general como en el equipo Cadillac Formula 1 Team.

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¿Qué sensaciones dejó el desempeño de "Checo" Pérez?

El arranque del mexicano fue positivo. Cabe recordar que partió desde el sitio 18, pero este sábado sus primeros giros fueron efectivos e incluso ganó algunas posiciones. Sin embargo, conforme avanzó la carrera, su auto dejó de responder.

“Checo” ilusionó al meterse en el grupo medio. En las primeras vueltas se mostró competitivo y, aunque era temprano en la prueba, parecía posible que se colocara entre los primeros 15. No obstante, conforme avanzó la carrera no logró sostener el ritmo; el auto no respondió y, en las últimas vueltas, perdió terreno ante Fernando Alonso, quien lo superó para dejarlo definitivamente en el puesto 17.

¿Quién ganó la sprint del Gran Premio de Miami?

Hasta el momento, el fin de semana en Miami se ha pintado de papaya, luego de que Lando Norris se quedó con la carrera sprint, seguido de su coequipero Oscar Piastri, mientras que Charles Leclerc concluyó en el tercer sitio.

Norris registró un tiempo de 29:15.045 minutos, con una ventaja de +3.766 segundos sobre Piastri y de +6.251 respecto al piloto de Mónaco.

Esta es la cuarta victoria de Norris en carrera sprint; rompe el empate que tenía y se coloca en el segundo lugar en solitario, aún por debajo de Max Verstappen, quien lidera con 13 triunfos.