Video ¡Es amor! Lo que dijeron Colapinto y Verstappen del regreso de Checo a F1

Sergio Pérez estará de vuelta en la Fórmula 1 para el 2026 y las reacciones de Max Verstappen, tetracampeón de la categoría que tuvo como coequipero a Checo en todos sus títulos, y de F ranco Colapinto, uno de los corredores jóvenes más prometedores, han mostrado el cariño que le guardan.

Primero, el argentino Colapinto de 22 años, reveló su admiración y su alegría porque el mexicano esté de regreso en la máxima categoría del automovilismo.

"Yo contento por Checo, la verdad que me parece una gran persona y al final es un piloto que estuve viendo de muy chiquito y lo seguí desde que empezaba la Fórmula 1.

"Era el piloto que al final nosotros bancábamos y siendo mexicano era lo más cercano a Argentina y nada, muy feliz de tenerlo de vuelta acá con nosotros y ojalá que tenga un gran año. Obviamente que estuvo un año fuera, pero se extrañó mucho así que contento de volverlo a tenerlo a él y a todos los mexicanos", explicó en un video publicado por la F1.

Mientras, el muticampeón holandés también dejó ver el gusto que le dá ver de regreso a Checo y lo que hizo de inmediato al enterarse de que volvería en el 2026.

“Cuando vi las noticias le envié un mensaje, por supuesto me alegro mucho por él de que haya tenido un asiento. Es un gran tipo, siempre nos llevamos muy bien. Estoy muy feliz de verlo de vuelta en la parrilla. Como le vaya a ir depende del coche y muy difícil decirlo ahora. Es una nueva oportunidad e imagino que está muy emocionado por ello”, explicó.

Checo Pérez, dos años firmados con Cadillac

Tras lo que será un año fuera de la Fórmula Uno y muchas especulaciones, luego de su salida de Red Bull, Sergio Pérez fue anunciado hace un par de días, junto al finlandés Valterri Bottas, como piloto de la nueva escudería Cadillac para las temporada 2026 y 2027.

Checo Pérez debutó en la F1 en el 2011 y desde entonces suma seis victorias, 39 podios, tres pole positions, 12 vueltas más rápidas y 1638 puntos en 281 carreras.