Video Valtteri Bottas, el piloto de F1 que come tacos en la banqueta

Cadillac ha optado por la experiencia, antes que por cualquier otra cosa, al volante para su primera temporada en la Fórmula Uno en el 2026.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas, ambos de 35 años y más de 10 años compitiendo en la categoría, serán los rostros visibles en el primer año de la escudería estadounidense.

Checo nació el 26 de enero de 1990 en México, mientras Bottas el 28 de agosto de 1989, y además del año de nacimiento guardan un detalle en su currículo inevitable de mencionar: ambos compartieron equipo con los dos corredores más dominantes de los últimos tiempos en la categoría.

Bottas con el británico Lewis Hamilton y Pérez con Max Vertappen. Así que los dos son una garantía de rendimiento y acompañamiento en la Fórmula Uno.

Pero, ¿quién es Valtteri Bottas el compañero de Sergio Pérez en Cadillac?

Bottas nació en Nastola, Finlandia, y tiene tan buen currículo en la F1 como el que será su coequipero a partir del 2026. Cuenta con 10 triunfos, 67 podios, 20 pole positions, 19 vuelta más rápidas y 1797 puntos en 246 carreras en la categoría.

Mientras, el mexicano suma seis victorias, 39 podios, tres pole positions, 12 vueltas más rápidas y 1638 puntos en 281 carreras.

Bottas debutó en el 2013 con la escudería Williams a la edad de 23 años y se mantuvo ahí hasta el 2017 cuando pasó a Mercedes y coincidio con Lewis.

Ahí obtuvo sus mejores resultados deportivos con dos subcampeonatos, el primero en el 2019 y el segundo en el 2020, y dos terceros lugares, en el 2017 y 2021.

Los años más recientes compitió para Alfa Romeo, 2022 y 2023, para Sauber en el 2024 y en el 2025, Bottas es el piloto de reserva de Mercedes Benz.

Su amor por el ciclismo, Tiffany Cromwell, la ginebra y la comida mexicana

Bottas, además de por el automovilismo, tiene una triada de pasiones más en la vida: el ciclismo, el comer y el beber bien.

Casado en segundas nupcias con la ciclista australiana Tiffany Cromwell, su primer matrimonio fue con Emilia Pikkarainen nadadora finlandesa, es un fanático del ciclismo así como de la ginebra y ambas cosas lo une con esposa Tiffany.

Tanto así que, como reveló el Daily Mail en marzo de este año, la pareja lanzó oficialmente una marca de ginebra boutique OATH, inspirada "en su mutuo amor por la ginebra y sus distintos orígenes".

Finalmente, una de las historias más recordadas de Bottas tiene que ver con su amor por la comida y los tacos,

Previo al Gran Premio de México del 2024, tan solo llegar a la capital azteca se dirigió a la taquería El Califa de León de la Ciudad de México que tine una estrella Michelin, pidió su orden y se sentó en la banqueta, como si fuera oriundo del lugar, a comerlos.

Y acompañó una foto del momento en Instagram con la frase: "Martes de tacos con estrella Michelin"

La afición de Bottas por el platillo mexicano no es mera publicidad ya que ha declarado su amor previamente en algún video en el que enseñó a preparar sus tacos favoritos y dijo: “Para mí el Taco Tuesday es como una religión, y los jalapeños son muy importantes, que sean cinco en el interior, no cuatro, no seis, son cinco jalapeños”.

No solo han sido esas expresiones las únicas de amor hacia la comida mexicana. En el 2023, preparó pan de muerto con el piloto chino Zhou Guanyu guiados por el chef Jorge Vallejo del restaurante 'Quintonil' para una nota de Fox Sports.

Y a todas luces se llevará bien con Checo Pérez, luego de que tras el anuncio de la firma de ambos como pilotos de Cadillac, el finlandés le pidió al mexicano un par de tequilas a lo que Checo respondió: “Tendrás mucho tequila, no te preocupes”.