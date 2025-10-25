La promesa que Sergio Ramos hizo y Carlos Sainz reveló en exclusiva

Video Sainz revela en exclusiva lo que platicó con Sergio Ramos

Carlos Sainz, piloto español de Williams, reveló en exclusiva para TUDN que hizo contacto con Sergio Ramos, jugador de los Rayados de Monterrey, todo de cara al Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1.

Al respecto, Sainz aseveró que Sergio Ramos, el legendario ex del Real Madrid, le aseguró que asistirá al Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Hemos hablado, me ha dicho que viene, está todo organizado. No sé si me dé tiempo de cena, pero estaré con él seguro, si hay podio hay cenita, eso siempre", dijo Sainz.

Además, Carlos Sainz dedicó elogios a jugadores como Hugo Sánchez, Rafa Márquez y Chicharito, muy conocidos en España y todo de cara a embeberse de la cultura mexicana también rumbo al Mundial 2026.

"Hugo Sánchez, mítico, delantero nato, jugadorazo, no lo vi jugar mucho, pero es un mítico, con mucho carisma, carácter, es muy especial. Rafa Márquez, qué mítico, me haces pregunta de gente de antes de mi época, pero menos mal que sigo el futbol.