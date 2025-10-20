    Fórmula 1

    Gran Premio de México 2025 mejorará derrama económica respecto al año pasado

    La llegada de la Fórmula Uno a la Ciudad de México dejará cuantiosas ganancias a los negocios involucrados en el evento deportivo.

    Erick Morales Baca.
    Uno de los eventos deportivos más esperados que se da en México, es sin duda cuando llegan los autos más veloces del mundo, comandados por los más expertos pilotos de la especialidad, es decir, cuando arriba la Fórmula 1.

    En esta ocasión el Gran Premio de México será la vigésima fecha del calendario de la temporada 2025 de la Máxima Categoría del Automovilismo de las 24 que tiene la campaña y, a diferencia de años pasados, aún no está resuelto nada.

    A pesar de que este año no se contará con la presencia del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez debido a que será hasta el próximo año que llegue acompañado de la escudería Cadillac, donde recientemente firmó contrato tras su salida de Red Bull Racing, se espera que el Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentre abarrotado en esas fechas.

    Pero entre el 24 y el 26 de octubre, cuando se realizará el Gran Premio, los rugidos de los bólidos, grandes velocidades y gritos de emoción de los aficionados a la velocidad no será lo único que se derramará en la Ciudad de México, sede de este evento deportivo.

    De acuerdo a estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la presencia de la Fórmula 1 dejará una derrama económica de 20 mil 892 millones de pesos, lo que representa un aumento del 16.47 por ciento respecto a la derrama registrada el año anterior en el marco de este mismo evento.

    Según el estudio, los sectores más beneficiados con este incremento serán agencias de viajes, centros comerciales, tiendas de souvenirs, tiendas de conveniencia, hoteles, restaurantes y bares.

    En cuanto a la venta de boletos, se prevén ventas por 7,914 millones de pesos; por servicios turísticos 4,247 millones de pesos y por cobertura mediática 8,384 millones de pesos.

