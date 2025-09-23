Checo Pérez reporta con escudería Cadillac para dar inicio a pruebas
El piloto mexicano también visitará Reino Unido para volver a correr lo más pronto posible.
Checo Pérez reportó por primera vez con su nueva escudería Cadillac de cara a su regreso a la Fórmula 1 en la temporada 2026.
El nuevo equipo de la F1 compartió la llegada del piloto mexicano a la fábrica de Cadillac en Charlotte donde comenzará su proceso para regresar lo más pronto posible a las pistas de prueba y recuperar la condición tras un año alejado del circuito.
Checo Pérez detalló hace unos días que visitaría las fábricas de Cadillac en Estados Unidos e Inglaterra para poner manos al volante en el simulador y quizás realizar una prueba con un coche TPC.
"Voy a estar en el simulador y está en planes que pruebe un coche F1. Primero para trabajar y estar lo mas preparados posibles a principios de año.
“Para mí es importante manejar algo este año por todas las sensaciones, especialmente cuello, la parte física, para darle a mi cuerpo un recordatorio de lo que se viene”, detalló el mexicano.
La semana pasada, Checo Pérez fue invitado de lujo por parte de los Dodgers de Los Ángeles de la MLB para realizar el primer lanzamiento del partido ante los Philadelphia Phillies que los angelinos ganaron por marcador de 5 carreras a 0.