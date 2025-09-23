Video Así recibió Cadillac a Checo Pérez: Lo que no viste de su primer día

Checo Pérez reportó por primera vez con su nueva escudería Cadillac de cara a su regreso a la Fórmula 1 en la temporada 2026.

El nuevo equipo de la F1 compartió la llegada del piloto mexicano a la fábrica de Cadillac en Charlotte donde comenzará su proceso para regresar lo más pronto posible a las pistas de prueba y recuperar la condición tras un año alejado del circuito.

Checo Pérez detalló hace unos días que visitaría las fábricas de Cadillac en Estados Unidos e Inglaterra para poner manos al volante en el simulador y quizás realizar una prueba con un coche TPC.

"Voy a estar en el simulador y está en planes que pruebe un coche F1. Primero para trabajar y estar lo mas preparados posibles a principios de año.

“Para mí es importante manejar algo este año por todas las sensaciones, especialmente cuello, la parte física, para darle a mi cuerpo un recordatorio de lo que se viene”, detalló el mexicano.