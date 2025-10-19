    Fórmula 1

    Gran Premio de México 2025: Horarios y fechas de entrenamientos, clasificación y carrera

    Las actividades se realizarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez a partir del 24 al 26 de octubre.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡A detalle! Así puedes disfrutar del Gran Premio de México 2025

    El Gran Premio de México, la gran fiesta de la Fórmula, es la vigésima fecha del calendario de la temporada 2025 de la Fórmula 1 de las 24 que tiene la campaña.

    La emoción de los fans irradiará sobre los 4,304 metros del circuito del Autódrimo Hermanos Rodríguez a partir del 24 de octubre y hasta el día 26.

    PUBLICIDAD

    Son 16 curvas que tiene el trazado de la Ciudad de México y cabe recordar que en el GP de México 2024 el ganador fue Carlos Sainz, cuando estaba en Ferrari.

    De las 24 ediciones del Gran Premio, nunca un piloto ha ganado más veces que Max Verstappen, con cinco victorias. Luego empatan a dos victorias Jim Clark, Nigel Mansell, Alain Prost y Lewis Hamilton.

    Fechas y horarios del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1


    Las actividades del Gran Premio de México con relación a la carrera del fin de semana pasado en el GP de Estados Unidos, será completo en toda su programación habitual.

    Es decir, el GP México no contará con una Carrera Sprint como lo hubo en el Circuito de las América en Austin.

    Viernes 24 de octubre: Prácticas libres 1 - 12:30 pm CT de México y 2:30 pm ET, 1:30 am CT, 11:30 am PT de Estados Unidos
    Viernes 24 de octubre: Prácticas libres 2 - 4:00 pm CT de México y 6:00 pm ET, 5:00 am CT, 3:00 pm PT de Estados Unidos
    Sábado 25 de octubre: Prácticas libres 3 - 11:30 apm CT de México y 1:30 pm ET, 12:30 pm CT y 10:30 pm PT de Estados Unidos
    Sábado 25 de octubre: Clasificación - 3:00 pm CT de México y 5:00 pm ET, 4:00 pm CT y 2:00 pm PT de Estados Unidos
    Domingo 25 de octubre: Carrera - 2:00 pm CT de México y 4:00 pm ET, 3:00 pm CT y 1:00 pm PT de Estados Unidos.

    Más sobre Gran Premio de México

    1 min
    Gran Premio de México recibe importante reconocimiento por parte de Eventex

    Gran Premio de México recibe importante reconocimiento por parte de Eventex

    1 min
    Pato O'Ward confirma que estará en el Gran Premio de México de Fórmula 1

    Pato O'Ward confirma que estará en el Gran Premio de México de Fórmula 1

    1:37
    ¡Oficial! Gobierno de CDMX anuncia bombazo del GP de México

    ¡Oficial! Gobierno de CDMX anuncia bombazo del GP de México

    2 min
    El Gran Premio de México continuará por tres años más

    El Gran Premio de México continuará por tres años más

    1 min
    Boletos para el Gran Premio de México 2025 salen a la venta un año antes

    Boletos para el Gran Premio de México 2025 salen a la venta un año antes

    Relacionados:
    Fórmula 1