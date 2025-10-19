El Gran Premio de México, la gran fiesta de la Fórmula, es la vigésima fecha del calendario de la temporada 2025 de la Fórmula 1 de las 24 que tiene la campaña.

La emoción de los fans irradiará sobre los 4,304 metros del circuito del Autódrimo Hermanos Rodríguez a partir del 24 de octubre y hasta el día 26.

Son 16 curvas que tiene el trazado de la Ciudad de México y cabe recordar que en el GP de México 2024 el ganador fue Carlos Sainz, cuando estaba en Ferrari.

De las 24 ediciones del Gran Premio, nunca un piloto ha ganado más veces que Max Verstappen, con cinco victorias. Luego empatan a dos victorias Jim Clark, Nigel Mansell, Alain Prost y Lewis Hamilton.

Fechas y horarios del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1



Las actividades del Gran Premio de México con relación a la carrera del fin de semana pasado en el GP de Estados Unidos, será completo en toda su programación habitual.

Es decir, el GP México no contará con una Carrera Sprint como lo hubo en el Circuito de las América en Austin.