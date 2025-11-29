Piastri mete presión y Verstappen se despide del título en la Fórmula 1
Después de tres meses, el autraliano vuelve a sonreir y Lando Norris mantiene distancia de por medio.
Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren, logró alzarse con una victoria después de tres meses, si bien no se trató de una carrera normal, sino de la última sprint de 2025 en la Fórmula 1.
El oceánico se impuso al menos en esta Sprint en el Circuito de Lusail en Catar, donde por cierto, nunca ha perdido en las tres ediciones de Sprint en este escenario.
Piastri encontró algo de motivación de cara a las dos últimas carreras del calendario en donde busca un milagro de rebasar al líder Lando Norris, quien hizo una Sprint correcta y sin errores para finalizar en la tercera posición, por detrás del Mercedes de George Russell.
En cuarta posición quedó el Red Bull de Max Verstappen, quien solamente atacó a Norris al inicio de la carrera, pero sin lograr recortarle distancia y el neerlandés prácticamente está por abdicar en su tetracampeonato dentro de la categoría reina del automovilismo.
La carrera en Lusail se desarrolló sin grandes emociones después de la largada y Piastri aprovechó para recuperar un poco el ánimo después de que, desde el Gran Premio de Países Bajos, no lograra triunfo alguno.
Norris se mantiene líder del campeonato con 396 puntos, seguido de Piastri con 374 y Verstappen con 371. La carrera del GP de Catar 2025 es este domingo.