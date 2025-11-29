Video ¿Adiós, Verstappen? Piastri mete presión y la lucha en F1 parece de dos

Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren, logró alzarse con una victoria después de tres meses, si bien no se trató de una carrera normal, sino de la última sprint de 2025 en la Fórmula 1.

El oceánico se impuso al menos en esta Sprint en el Circuito de Lusail en Catar, donde por cierto, nunca ha perdido en las tres ediciones de Sprint en este escenario.

PUBLICIDAD

Piastri encontró algo de motivación de cara a las dos últimas carreras del calendario en donde busca un milagro de rebasar al líder Lando Norris, quien hizo una Sprint correcta y sin errores para finalizar en la tercera posición, por detrás del Mercedes de George Russell.

En cuarta posición quedó el Red Bull de Max Verstappen, quien solamente atacó a Norris al inicio de la carrera, pero sin lograr recortarle distancia y el neerlandés prácticamente está por abdicar en su tetracampeonato dentro de la categoría reina del automovilismo.

La carrera en Lusail se desarrolló sin grandes emociones después de la largada y Piastri aprovechó para recuperar un poco el ánimo después de que, desde el Gran Premio de Países Bajos, no lograra triunfo alguno.