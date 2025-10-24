Leclerc, el más rápido en la primera práctica en el GP de México

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) registró el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México, vigésima cita del Mundial de Fórmula 1, disputada este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Leclerc completó los 4.304 metros del trazado mexicano en 1:18.380, superando por 107 milésimas al joven Kimi Antonelli (Mercedes) y por 380 al alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), que cerró el top tres de la jornada inicial, mientras que el mexicano Patricio O'Ward acabó en el lugar 13.

El líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), se ubicó cuarto a 404 milésimas del monegasco, en una tanda marcada por la presencia de numerosos pilotos jóvenes, lo que dificulta obtener una lectura precisa del rendimiento real de las escuderías.

Ni Lando Norris ni Max Verstappen, segundo y tercero del Mundial, participaron en esta primera sesión, al igual que Carlos Sainz, ausente por decisión del equipo Ferrari.

Entre las nuevas caras que tuvieron rodaje en el trazado capitalino destacaron Lindblad (Red Bull, 6º), O’Ward (McLaren, 13º), Vesti (Mercedes, 14º), Aron (Alpine, 15º), Hirakawa (Haas, 16º), Iwasa (Racing Bulls, 17º), Browning (Williams, 18º), Crawford (Aston Martin, 19º) y Fuoco (Ferrari, 20º).