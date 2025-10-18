Video Así recibió Cadillac a Checo Pérez: Lo que no viste de su primer día

McLaren siente la presión en la Fórmula 1 de 2025, a pesar de tener ya en la bolsa el Mundial de Constructores, pero los pilotos Oscar Piastri y Lando Norris enfrentan una dura batalla por el Mundial de Pilotos con Max Verstappen y que tuvo en el Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin un apasionante capítulo.

Verstappen, de Red Bull, no solo ganó la carrera Sprint en el Circuito de las América, también la suerte le sonrió al ver cómo los dos McLarens de Piastri y Norris quedaban fuera de la competencia y, de esta manera, recortarles ocho puntos en sus todavía lejanas, pero no descartables aspiraciones por ser pentacampeón del mundo.

El drama se vivió en la largada, con un Piastri que intentó rebasar a su compañero de equipo, quien marchaba en segundo, con Verstappen en la pole, e intentar acortar el vértice por dentro, una acción correcta, pero arriesgada en una vuelta 1 y el australiano pagó las consecuencias al sufrir el choque de un Hülkenberg que venía de atrás y que acabó por impactar al australiano.

En el rebote de Piastri, el oceánico impactó a su compañero de equipo Lando Norris para que los dos monoplazas papaya quedaran fuera de una carrera que se reanudó tras unas vueltas con el carro de seguridad y de un pequeño combate entre Verstappen y Russell.

A final de cuentas, Max Verstappen se impuso para quedar ahora con 281 puntos antes de la celebración de la carrera principal en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin.