McLaren conquista en Singapur su décimo título de constructores en la F1
El equipo británico, liderado por Oscar Piastri y Lando Norris, revalidó así el campeonato logrado la temporada pasada.
La escudería McLaren se consagró matemáticamente campeona del Mundial de Constructores de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Singapur, sumando su décima corona desde su fundación en 1966.
El equipo británico, liderado por el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, revalidó así el campeonato logrado la temporada pasada.
Dirigido por el italiano Andrea Stella, McLaren solo necesitaba 13 puntos para sellar el título y lo consiguió con holgura en el circuito urbano de Marina Bay.
Norris finalizó tercero y Piastri cuarto este domingo, resultados que aportaron un total de 27 unidades y confirmaron el dominio del conjunto de Woking en la presente campaña, cuando aún restan seis fechas en el calendario.
La historia de éxitos de McLaren comenzó en 1974 con su primer título de constructores, seguido por otro en 1984. Posteriormente conquistó campeonatos en 1985, cuatro consecutivos entre 1988 y 1991, y uno más en 1998.
Con esta nueva conquista, la escudería británica reafirma su regreso a la élite y consolida la consistencia de su proyecto deportivo bajo la actual dirección técnica y la dupla de jóvenes pilotos.