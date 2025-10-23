    Fórmula 1

    El GP de México honra la memoria de Roscoe, la mascota de Lewis Hamilton

    El evento automovilístico abrió su fin de semana con un gesto especial hacia el expiloto de Mercedes, ahora en Ferrari.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Lindo gesto del GP de México con Roscoe, la mascota fallecida de Lewis Hamilton

    El Gran Premio de la Ciudad de México arrancó con un gesto emotivo hacia Lewis Hamilton, quien recientemente perdió a su inseparable compañero canino, Roscoe.

    En el marco del Día de Muertos, la organización del GP de México incluyó una ofrenda dedicada al bulldog inglés del siete veces campeón del mundo.

    Con cariño, para Roscoe. El recuerdo del mejor amigo de Lewis Hamilton está presente en el GP de México“, publicó la cuenta oficial del evento en sus redes redes sociales.

    Hamilton, ahora piloto de Ferrari, compartió durante 12 años la vida con Roscoe, quien se convirtió en una presencia habitual en los paddocks de la Fórmula 1 y en las redes del británico, donde era considerado parte esencial de su familia.

    El perro falleció en septiembre de 2025 debido a complicaciones propias de la edad, noticia que conmovió tanto al piloto como a sus seguidores.

    El homenaje en el Autódromo Hermanos Rodríguez simboliza no solo la conexión de Hamilton con su mascota, sino también la calidez del público mexicano, que encontró una forma especial de rendir tributo a una figura entrañable del entorno del piloto.

