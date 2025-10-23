El GP de México honra la memoria de Roscoe, la mascota de Lewis Hamilton

Video Lindo gesto del GP de México con Roscoe, la mascota fallecida de Lewis Hamilton

En el marco del Día de Muertos, la organización del GP de México incluyó una ofrenda dedicada al bulldog inglés del siete veces campeón del mundo.

“ Con cariño, para Roscoe. El recuerdo del mejor amigo de Lewis Hamilton está presente en el GP de México“, publicó la cuenta oficial del evento en sus redes redes sociales.

Hamilton, ahora piloto de Ferrari, compartió durante 12 años la vida con Roscoe, quien se convirtió en una presencia habitual en los paddocks de la Fórmula 1 y en las redes del británico, donde era considerado parte esencial de su familia.

El perro falleció en septiembre de 2025 debido a complicaciones propias de la edad, noticia que conmovió tanto al piloto como a sus seguidores.