Video Roscoe y Lewis Hamilton: La historia de amor que Checo Pérez quiso 'romper'

Roscoe, un buen día durante el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 del 2015 se subió al coche de Sergio Pérez y este ni tarde ni perezoro anunció a Lewis Hamilton que "dijera adiós" a su mejor amigo.

El mensaje que posteó Checo en X venía acompañado de una tierna foto del bulldog inglés sentado muy cómodamente en el vehículo del mexicano: "Lewis Hamilton di adiós a Roscoe jaja!".

Se hizo rápidamente viral por lo hilarante de la broma y por lo conocido de los tres personajes, y por supuesto, nos da una idea de lo querido que era Roscoe en el mundo de la F1.

Por desgracia, el domingo, Hamilton anunció el fallecimiento de Roscoe.

El perro era, como ya hemos dicho el mejor amigo del piloto inglés desde que lo adoptó hace 12 años cuando tenía unos dos meses, y era todo un personaje en la máxima categoría del automovilismo.

Solía acompañarlo a los Grandes Premios y podía vérsele en los paddocks, y a donde fuera Lewis. Tenía su propia cuenta en Instagram con casi millón y medio de seguidores.

Bonachón, alegre, cariñoso y amistoso, nunca mordió a nadie y solía aparecer en los post de redes sociales de Lewis e incluso de otros pilotos y de la propia Fórmula Uno.

Fue precisamente por esa vía que el piloto de Ferrari anunció su deceso.

"Después de cuatro días con soporte vital, luchando con las fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos“, se lee en el mensaje de Instagram que rápidamente alcanzó más de 4 millones de me gusta.

Roscoe había sido diagnósticado con neumonía, sufrió luego un paro cardiaco mientras le practicaban estudios médicos y quedó en coma. Fue conectado a un aparato de respiración asistida del que dependió cuatro días.

Incluso Hamilton debió ausentarse de una prueba de neumáticos con Pirelli para estar junto a él.

Vivió mucho más del promedio que suelen vivir los bulldogs inglés, ocho años, y desde hace un par, precisamente por problemas médicos, se había vuelto vegano.

Las cuenta de Ferrari y de la F1 también postearon mensajes despidiéndose de él, y Hamilton subió un video con los imágenes de momentos a su lado con el título: "Roscoe para siempre".

No es la primera vez que Hamilton se enfrenta a la muerte de una de sus mascotas, hace unos años la hermana de Roscoe, Coco, falleció también.

Finalmente, el piloto británico completó su mensaje de Instagran: “ Murió el domingo por la tarde, 28 de septiembre, en mis brazos”.