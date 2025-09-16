La Fórmula 1 tendrá un 2026 álgido y lleno de emociones con el cambio de reglamento y ahora, se dan a conocer también modificaciones en las carreras sprint.

Este es un rubro más en el que la llamada 'categoría reina' probará nuevas cosas el próximo año en donde todos los equipos, sobre todo Cadillac, que debuta en el 'gran circo' con el mexicano Checo Pérez como piloto, iniciarán prácticamente desde cero.

¿QUÉ ES UNA CARRERA SPRINT EN LA FÓRMULA 1?



A lo largo de las 24 paradas de la Fórmula 1 en el año, seis circuitos son seleccionados para albergar estas carreras sprint, que ocupan espacio de dos prácticas libres para hacer una competencia corta o una 'mini carrera'.

Se trata de una competición que se da los sábados de Gran Premio en donde se corre una tercera parte de las vueltas de la gran carrera del domingo, sin paradas, y en donde se reparten puntos solamente a los ocho primeros lugares que cruzan la meta.

Al primer lugar se le dan ocho puntos y se disminuye una unidad en lo sucesivo hasta llegar al octavo puesto que recibe un punto.

¿CUÁLES SERÁN LAS CARRERAS SPRINT DE LA FÓRMULA 1 PARA 2026?



Con respecto al 2025, habrá cuatro cambios de circuitos y habrá incluso debuts en la categoría reina para esta modalidad: el Circuito Gilles Villeneuve de Canadá, Marina Bay en Singapur y Zandvoort en Países Bajos, que por cierto, será por última vez sede de la Fórmula 1.

Para esta ocasión, salen Austin en Estados Unidos, Spa-Francorchamps en Bélgica, Catar y Sao Paulo en Brasil, que recibía la carrera sprint de forma ininterrumpida desde 2021.

De esta forma, las carreras sprint de la Fórmula 1 2026 quedan de la siguiente forma: