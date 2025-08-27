Sergio Pérez fue presentado este miércoles como piloto de la escudería Cadillac para las temporada 2026 y 2027 de la Fórmula 1 y se refirió a este proyecto como su "último gran proyecto" en la categoría.

En el evento que se celebró en Plaza Carso de la Ciudad de México, Checo aseguró, además, que regresa para darlo todo.

"Me gustó mucho el proyecto, la ambición, la marca, lo que ha hecho en diferentes categorías y la visión americana que trae de llegar para no nada más competir para mí era crucial. Regreso no solo para estar en F1, regreso porque es un proyecto desde cero", explicó y añadió, "eso me motiva, es algo único, veo este proyecto como mi último gran proyecto en la F1 y lo quiero dar todo, que sea súper exitoso y tengo una gran responsabilidad de hacerlo".

Por otro lado, Checo ha llevado la inactividad de buena manera al lado de su familia, pero asegura que pese a ello sí extraña, sobre todo, las competencias y que incluso ha soñado con ellas.

" Sí he soñado que estaba en carrera, que estaba todavía compitiendo, pero al principio no lo extrañaba. No extrañaba estar, pero la competición es lo que extraño, me di cuenta cuando empezaron las carreras que me levantaba a verlas, seguía lo que estaba pasado, seguía en contacto con todos los equipos", aseguró.

Finalmente, el piloto mexicano de 35 años, dio a conocer el tiempo que firmó con su nueva escudería y lo que se debe esperar de él durante ese periodo.

" Firmé dos años porque es un proyecto a largo plazo. Consciente de que es un año duro, difícil, donde difícilmente podamos sumar puntos, todo dependerá en el progreso, en la motivación. Si logro encontrar el entorno, que esté motivado, no estoy pensando en el tiempo, en los años, si no en hacer este proyecto exitoso", concluyó.

Checo Pérez debutó en la F1 en el 2011 y desde entonces suma seis victorias, 39 podios, tres pole positions, 12 vueltas más rápidas y 1638 puntos en 281 carreras.