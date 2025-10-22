Video Llega la Fórmula Uno a la Ciudad de México

Como viene siendo una tradición desde hace algunos años, junto a los festejos de Día de Muertos llega el Gran Premio de México de la F1.

Y aquí te dejamos una breve guía de como llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México y a sus distintas entradas para el evento en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca sede de la competencia.

Siempre teniendo en cuenta que no hay un estacionamiento público para el evento ya que los que existen alrededor, en el Palacio de los Deportes o detrás del paddock, se destinan para la logística del evento.

Así que la mejor manera de llegar es a través del transporte público de la ciudad.

Recordemos que el Gran Premio de México es la vigésima fecha del calendario de la temporada 2025 de la Fórmula 1 que está compuesto 24 pruebas.

El circuito mide 4,304 metros y la competencia se realizará del 24 al 26 de octubre próximos.

Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez sede del Gran Premio de México de la F1

Metro

- Estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 - Está a solo unos minutos caminando de la Puerta 6 de la Magdalena Mixihuca

- Estación Puebla de la Línea 9 - Está muy cerca de la Puerta 8, al final de la recta principal.

- Estación Velódromo de la Línea 9 - La más cercana del estadio GNP.

Metrobus

- Estación UPIICSA - Está cerca de la zona intermedia del autódromo.

Trolebus - Accesos recta principal

- Parada Ciudad Deportiva

- Parada Puerta 8

- Parada Puebla

- Parada Río Churubusco

Recuerda que si vas a pedir taxis por aplicación, habrá zona de ascenso y descenso específico durante la carrera. Se pueden revisar y encontrar en los mapas de las distintas aplicaciones.