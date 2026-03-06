    Fórmula 1

    ¡Checo y Cadillac siguen sin encontrar lo mejor del monoplaza!

    El piloto mexicano termina en la posición 20 de la P3 y perfila una Qualy complicada para el GP de Australia de F1.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Sergio Pérez y Cadillac deberán mejorar.
    Sergio Pérez y Cadillac deberán mejorar.
    Imagen Getty Images

    El piloto mexicano Sergio Pérez y la escudería Cadillac siguen con sus problemas de cara a la Clasificación para el Gran Premio de Australia de Fórmula Uno, al terminar en el lugar 20 de la última prueba de ensayos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Fórmula 1

    Franco Colapinto elige a los más grandes futbolistas de Argentina
    1 mins

    Franco Colapinto elige a los más grandes futbolistas de Argentina

    Fórmula 1
    Estos son los Gran Premio que pueden ser cancelados del calendario de Fórmula 1
    2 mins

    Estos son los Gran Premio que pueden ser cancelados del calendario de Fórmula 1

    Fórmula 1
    ¡Checo Pérez sufre su primer imprevisto con Cadillac!
    1 mins

    ¡Checo Pérez sufre su primer imprevisto con Cadillac!

    Fórmula 1
    Checo Pérez finaliza 20 en la primera práctica libre en el GP de Australia
    1 mins

    Checo Pérez finaliza 20 en la primera práctica libre en el GP de Australia

    Fórmula 1
    Checo Pérez y su reveladora declaración en su regreso a la F1 con Cadillac
    1 mins

    Checo Pérez y su reveladora declaración en su regreso a la F1 con Cadillac

    Fórmula 1
    La Fórmula 1 vigila los sucesos bélicos en el golfo de cara a la temporada 2026
    1 mins

    La Fórmula 1 vigila los sucesos bélicos en el golfo de cara a la temporada 2026

    Fórmula 1
    Fórmula 1: Pirelli cancela pruebas de neumáticos tras impacto de misil en Baréin
    1:17

    Fórmula 1: Pirelli cancela pruebas de neumáticos tras impacto de misil en Baréin

    Fórmula 1
    Fómula 1: Pirelli cancela pruebas en Baréin tras impacto de misil cerca del circuito
    1 mins

    Fómula 1: Pirelli cancela pruebas en Baréin tras impacto de misil cerca del circuito

    Fórmula 1
    ¡Piloto de Fórmula 1 sufre incendio de su coche en plena exhibición!
    1:16

    ¡Piloto de Fórmula 1 sufre incendio de su coche en plena exhibición!

    Fórmula 1
    Yuki Tsunoda sufre incendio de su coche en exhibición de Fórmula 1 en San Francisco
    1 mins

    Yuki Tsunoda sufre incendio de su coche en exhibición de Fórmula 1 en San Francisco

    Fórmula 1

    Tal y como ocurrió en la primera sesión, Checo rodó abordo de su Cadillac en el circuito australiano, pero las dificultades siguen presentes. El verdadero examen vendrá más tarde para la formación de la pole position.

    La P3 fue dominada por la escudería Ferrari al conseguir el 2-3 de mano de los pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton. George Russell consiguió el mejor crono de la sesión con 1:19.063. La tercera posición fue de Oscar Piastri, seguido por Hadyad y Max Verstappen Max Verstappen.

    Lando Norris, actual campeón de la F1, se ubicó en la novena posición.

    Fuerte impacto de Kimi Antonelli

    El piloto de la escudería Mercedes, Kimi Antonelli, perdió el control de su monoplaza y se impactó en contra la barrera de contención, lo que pone en predicamento su participación para la Qualy de más tarde. Antonelli salió por su propio pie del monoplaza, que recibió fuerte impacto en uno de sus costados.

    Tras la limpieza de la pista, la P3 siguió donde George Russell mejoró su crono para terminar con el mejor en la última sesión.

    Relacionados:
    Fórmula 1Automovilismo