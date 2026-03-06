Fórmula 1 ¡Checo y Cadillac siguen sin encontrar lo mejor del monoplaza! El piloto mexicano termina en la posición 20 de la P3 y perfila una Qualy complicada para el GP de Australia de F1.

El piloto mexicano Sergio Pérez y la escudería Cadillac siguen con sus problemas de cara a la Clasificación para el Gran Premio de Australia de Fórmula Uno, al terminar en el lugar 20 de la última prueba de ensayos.

Tal y como ocurrió en la primera sesión, Checo rodó abordo de su Cadillac en el circuito australiano, pero las dificultades siguen presentes. El verdadero examen vendrá más tarde para la formación de la pole position.

La P3 fue dominada por la escudería Ferrari al conseguir el 2-3 de mano de los pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton. George Russell consiguió el mejor crono de la sesión con 1:19.063. La tercera posición fue de Oscar Piastri, seguido por Hadyad y Max Verstappen Max Verstappen.

Lando Norris, actual campeón de la F1, se ubicó en la novena posición.

Fuerte impacto de Kimi Antonelli

El piloto de la escudería Mercedes, Kimi Antonelli, perdió el control de su monoplaza y se impactó en contra la barrera de contención, lo que pone en predicamento su participación para la Qualy de más tarde. Antonelli salió por su propio pie del monoplaza, que recibió fuerte impacto en uno de sus costados.