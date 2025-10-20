Video Llega la Fórmula Uno a la Ciudad de México

La fiebre por la Fórmula 1 llegó a la capital mexicana con la llegada de los primeros tráileres al Autódromo Hermanos Rodríguez para que se lleve el Gran Premio de México.

Después de llevarse a cabo el GP de Austin donde Max Verstappen se quedó con triunfo para apretar la pelea por el campeonato, comenzó el montaje para la siguiente fecha del Gran Circo.

Será este martes cuando los pilotos y los equipos lleguen a la Ciudad de México y que el miércoles comiencen con las activaciones de marca para que el jueves empiecen las actividades en pista con el reconocimiento del circuito y las conferencias de prensa.

Y ya el viernes será cuando salgan a los primeros entrenamientos que abren el programa del Gran Premio de la Ciudad de México.

El sábado se llevará acabo la calificación para que el domingo se corra la vigésima carrera de la temporada en la Formula 1 que por ahora lidera Oscar Piastri seguido de Lando Norris y Max Verstappen.

ASÍ MARCHA LA TEMPORADA 2025 DE LA FÓRMULA 1

Después de 19 Gran Premios disputados, Oscar Piastri y Lando Norris lideran la Formula 1, pero en las más recientes carrera Max Verstappen logró acercarse a los pilotos de McClaren.