De cara al Gran Premio de México 2025, Max Verstappen triunfó en el GP de Estados Unidos este domingo para recortar distancias en el campeonato de pilotos.

Fin de semana redondo para el conductor de Red Bull que ganó la Carrera Sprint y el Gran Premio para sumar puntos importantes y seguir en la pelea.

Los de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri lograron restacar unidades en el circuito de las América tras el desastre en la Carrera Sprint en la que abandonaron.

Piastri sigue como líder del campeonato con 346 puntos, seguido de Norris con 332 y en tercero ya viene Max Verstappen con 306, con cinco carreras por delante en el calendario de la Fórmula 1.

El GP de México será de alarido tras estos resultados, puesto estará al rojo vivo la pelea por el título y con Verstappen con historial a favor en el Autódromo Hermanos Rodríguez con cinco victorias.

En el campeonato de constructores también se aprieta la pelea en el segundo puesto por que Mercedes suma 341, Ferrari con 334 y Red Bull llegará con 331, poca diferencia entre las tres..