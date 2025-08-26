Video ¿Se sube al carro? Esto fue lo que Sheibaum dijo sobre Checo en Cadillac

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no fue indiferente al regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 en su fichaje con Cadillac y le dedicó unas palabras en su conferencia de este martes.

La mandataria se dio tiempo de felicitar a Renata Zarazúa tras su triunfo en el US Open ante Madison Keys y, además, fue cuestionada respecto al fichaje de Checo Pérez con Cadillac.

PUBLICIDAD

“Quiero felicitar a la tenista que ganó el US Open, un partido, Renata Zarazúa, venció a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda del US Open, felicidades”, dijo Sheibaum antes de ser cuestionada respecto al piloto tapatío.

“Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan a México”, dijo la mandataria del piloto seis veces ganador de un Gran Premio de la Fórmula 1.

Checo Pérez, confeso seguidor del Club América, recibió también un mensaje especial por parte de las Águilas.

¡Felicidades, Checo! Nuevo equipo, nuevos retos… pero siempre #GrandeDeCorazón. Solo los grandes llevan esa pasión en la sangre". escribió el conjunto azulcrema en sus redes sociales.