    Renata Zarazúa venció a Madison Keys para hacer historia en el US Open

    La mexicana derrotó a la sexta mejor tenista del mundo para avanzar a segunda ronda del torneo.

    Raúl Martínez.
    Renata Zarazúa hizo historia al vencer a la estadounidense Madison Keys, sexta en el ranking de la WTA, en la primera ronda del US Open en un partido que duró más de tres horas en la cancha central.

    Zarzúa superó en tres sets a la vigente campeona del Australian Open y con esto rompió una sequía de 30 años sin que una tenista mexicana venciera a una top ten en un Grand Slam, la última en hacerlo había sido Angelica Gavaldón en el Abierto de Australia en 1995.

    Con el triunfo sobre Madison Keys, la mexicana que se encuentra en el lugar 82 del ranking, igualó su mejor participación en el US Open al meterse a la segunda ronda del torneo.

    Tras su victoria en la cancha central, Renata Zarzúa reveló que tuvo miedo de salir a jugar, pero que logró sobreponerse para darlo todo y lograr el triunfo.

    “Estaba muy nerviosa, tenía ganas de llorar y miedo de salir a jugar. ¿cómo ese miedo lo voy a transformar? Y me dije, tienes que ser como una profesional y salir y dar todo”, mencionó Zarzúa en entrevista para ESPN.

    Ahora la tenista mexicana enfrentará a la francesa Diane Parry, jugadora contra quien tiene un saldo de dos victorias y cero derrotas en su historial.

