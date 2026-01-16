Sergio 'Checo' Pérez Checo Pérez prueba coche de Cadillac en la pista por primera vez Los fanáticos quedaron boquiabiertos por el 'rugido' del motor italiano.

Video Así regresó Checo Pérez a la Fórmula 1 con el monoplaza de Cadillac

La espera terminó y llegó el día en que Sergio 'Checo' Pérez probó por primera vez en monoplaza de la escudería Cadillac de cara al debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Las pruebas se llevaron a cabo en el circuito de Silverstone y no decepcionaron a los fanáticos que resaltaron la potencia del motor del coche, de fabricación italiana, alimentando sus expectativas para el inicio de la campaña el próximo sábado 7 de marzo con el Gran Premio de Australia.

"La primera vuelta de algo mucho más grand. Haciendo historia en Silverstone. Cada segundo de hoy es un hito en el viaje que hemos preparado desde el principio", publicó la escudería de Checo y Valtteri Bottas acompañada de una serie de fotografías y un breve clip en el que se escucha el rugido del monoplaza mientras cruza la línea de meta.

Aún faltan por llevarse a cabo los entrenamientos privados en Barcelona el próximo 26 de enero donde Cadillac afinará los últimos detalles antes de presentar al mundo la decoración definitiva el domingo 8 de febrero durante el Super Bowl con la que debutará en la temporada.

CALENDARIO DE FÓRMULA 1 TEMPORADA 2026