    Sergio 'Checo' Pérez

    Checo Pérez prueba coche de Cadillac en la pista por primera vez

    Los fanáticos quedaron boquiabiertos por el 'rugido' del motor italiano.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Así regresó Checo Pérez a la Fórmula 1 con el monoplaza de Cadillac

    La espera terminó y llegó el día en que Sergio 'Checo' Pérez probó por primera vez en monoplaza de la escudería Cadillac de cara al debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

    Las pruebas se llevaron a cabo en el circuito de Silverstone y no decepcionaron a los fanáticos que resaltaron la potencia del motor del coche, de fabricación italiana, alimentando sus expectativas para el inicio de la campaña el próximo sábado 7 de marzo con el Gran Premio de Australia.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Checo Pérez

    Cadillac presenta auto edición especial que conducirá Checo Pérez en la Fórmula 1
    2 mins

    Cadillac presenta auto edición especial que conducirá Checo Pérez en la Fórmula 1

    Fórmula 1
    Checo Pérez revela que Cadillac será su último reto en Fórmula 1
    1 mins

    Checo Pérez revela que Cadillac será su último reto en Fórmula 1

    Fórmula 1
    Checo Pérez felicita a Lando Norris y lanza dardo a Red Bull
    1 mins

    Checo Pérez felicita a Lando Norris y lanza dardo a Red Bull

    Fórmula 1
    Checo Pérez estará en el Super Bowl LX tras pago millonario de Cadillac
    1 mins

    Checo Pérez estará en el Super Bowl LX tras pago millonario de Cadillac

    Fórmula 1
    Hermut Marko vuelve a criticar a Checo Pérez al compararlo con Verstappen
    1 mins

    Hermut Marko vuelve a criticar a Checo Pérez al compararlo con Verstappen

    Fórmula 1
    Checo Pérez vuelve a las pistas en Imola con pruebas para Cadillac
    1 mins

    Checo Pérez vuelve a las pistas en Imola con pruebas para Cadillac

    Fórmula 1
    Checo Pérez reporta con escudería Cadillac para dar inicio a pruebas
    1 mins

    Checo Pérez reporta con escudería Cadillac para dar inicio a pruebas

    Fórmula 1
    Checo Pérez hace oficial esperado anuncio
    1 mins

    Checo Pérez hace oficial esperado anuncio

    Fórmula 1
    Informan la fecha y el equipo en el que Checo Pérez volverá a la Fórmula 1
    1 mins

    Informan la fecha y el equipo en el que Checo Pérez volverá a la Fórmula 1

    Fórmula 1
    Checo Pérez aparece en tráiler de la película de F1 protagonizada por Brad Pitt
    1 mins

    Checo Pérez aparece en tráiler de la película de F1 protagonizada por Brad Pitt

    Fórmula 1

    "La primera vuelta de algo mucho más grand. Haciendo historia en Silverstone. Cada segundo de hoy es un hito en el viaje que hemos preparado desde el principio", publicó la escudería de Checo y Valtteri Bottas acompañada de una serie de fotografías y un breve clip en el que se escucha el rugido del monoplaza mientras cruza la línea de meta.

    Aún faltan por llevarse a cabo los entrenamientos privados en Barcelona el próximo 26 de enero donde Cadillac afinará los últimos detalles antes de presentar al mundo la decoración definitiva el domingo 8 de febrero durante el Super Bowl con la que debutará en la temporada.

    CALENDARIO DE FÓRMULA 1 TEMPORADA 2026

    • 06-08 de marzo, GP Australia, Melbourne
    • 13-15 de marzo, GP de China, Shanghai - Sprint
    • 27-29 de marzo, GP de Japón, Suzuka
    • 10-12 de abril, GP de Bahréin, Sakhir
    • 17-19 de abril, GP de Arabia Saudita, Jeddah
    • 01-03 mayo, GP de Miami, Miami - Sprint
    • 22-24 de mayo, GP de Canadá, Montreal - Sprint
    • 05-07 de junio, GP de Mónaco, Mónaco
    • 12-14 de junio, GP de España, Barcelona
    • 26-28 de junio, GP de Austria, Spielberg
    • 03-05 de julio, GP de Reino Unido, Silverstone - Sprint
    • 17-19 de julio, GP de Bélgica, Spa-Francorchamps
    • 24-26 de julio, GP de Hungría, Budapest
    • 21-23 de agosto, GP de Países Bajos, Zandvoort - Sprint
    • 04-06 de septiembre, GP de Italia, Monza
    • 11-13 de septiembre, GP de Madrid, Madrid
    • 25-27 de septiembre, GP Azerbaiyán, Bakú
    • 09-11 de octubre, GP de Singapur, Singapur - Sprint
    • 23-25 de octubre, GP de Estados Unidos, Austin
    • 30-01 de noviembre, GP de Ciudad de México, CDMX
    • 06-08 de noviembre, GP de Brasil, São Paulo
    • 19-21 de noviembre, GP de Las Vegas, Las Vegas
    • 27-29 de noviembre, GP de Qatar, Lusail
    • 04-06 de diciembre, GP de Abu Dabi, Yas Marina
    Relacionados:
    Sergio 'Checo' Pérez