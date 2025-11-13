Checo Pérez vuelve a las pistas en Imola con pruebas para Cadillac

Video ¡Vuelve a las pistas! Checo Pérez hace pruebas para Cadillac en Imola

El tapatío condujo un Ferrari SF-23 completamente negro, sin logotipos ni colores oficiales, vehículo facilitado por la escudería italiana, que será proveedora de motores para Cadillac a partir de 2026.

Durante las jornadas de ensayo, el objetivo principal no será registrar tiempos rápidos, sino permitir que Pérez recupere ritmo, conozca a fondo los procedimientos técnicos del monoplaza y se integre al nuevo equipo con el que debutará en la parrilla dentro de poco más de un año.

Cadillac, que se unirá a la Fórmula 1 como la undécima escudería, tendrá al mexicano como uno de sus pilotos titulares junto al finlandés Valtteri Bottas.

El trabajo de estos días en Imola resulta clave para construir una base sólida entre el piloto, mecánicos e ingenieros antes del desarrollo del auto de 2026, año en que la máxima categoría estrenará una nueva era de motores híbridos.