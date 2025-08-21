Video Revelan quién será el primer piloto de Cadillac, ¿Checo o Bottas?

A falta de que se confirme el fichaje oficial tanto de Valtteri Bottas como de Sergio ‘Checo’ Pérez con la escudería Cadillac Formula 1 Team, diversos reportes revelaron quién será el primer piloto para la temporada 2026 de la F1.

Si bien ni los pilotos ni la propia escudería estadounidense han hablado al respecto, es casi un hecho que ambos pilotos lleguen al equipo en busca del protagonismo perdido y con experiencia en las pistas del máximo circuito automovilístico.

Incluso, en el caso del piloto mexicano, en México ya se vende ropa y artículos con el nombre de Checo Pérez ligado a la escudería Cadillac, por lo que dan por sentado que el tapatío volverá a la F1 en 2026.

¿QUIÉN SERÁ EL PILOTO #1 DE CADILLAC PARA LA F1 2026?

De acuerdo a diversos reportes de medios especializados en la Fórmula 1, será el piloto finlandés Valtteri Bottas quien sea el piloto principal de Cadillac Formula 1 Team, ya que en este año funge como tercer piloto de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.

Incluso, algunos más aseguran que el finlandés ya firmó contrato con la escudería que de inicio estará liderada por Graeme Lowdon, aunque lo hará con una sanción de cinco posiciones tras un incidente protagonizado durante su última competencia con Sauber en el Gran Premio de Abu Dhabi en 2024.