    Fórmula 1

    Checo Pérez revela que Cadillac será su último reto en Fórmula 1

    El piloto tapatío señaló que su retorno en 2026 coincidirá con el final de su trayectoria en la categoría reina.

    Por:Jaime Bernal
    Video Checo Pérez toma una impactante decisión sobre su futuro y lanza dardo a Red Bull

    Sergio Pérez confirmó que su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac marcará también el cierre de su trayectoria en el máximo circuito del automovilismo, al definir el proyecto de la escudería como el último de su carrera.

    En una entrevista con el medio Autorace, el piloto mexicano explicó que su incorporación al equipo que debutará en 2026 representa un desafío final y personal.

    Fórmula 1

    " Será mi proyecto principal, el más grande y el último en este deporte, quiero estar seguro de que sea un regreso exitoso", dijo el piloto tapatío.

    Pérez destacó que, a diferencia de etapas anteriores, ahora tiene margen para aportar experiencia y solicitar condiciones específicas dentro del equipo, lo que considera clave para acelerar el crecimiento del proyecto.

    "Es increíble poder hablar con el equipo. Me he enfocado en algunos aspectos específicos, dándoles orientación. Es fantástico estar en un equipo donde sientes que tienes influencia y puedes pedir ciertas cosas", resaltó el mexicano, dejando lo que parece ser un dardo a la escudería Red Bull .

    Checo espera que en Cadillac, junto con su compañero Valtteri Bottas, pueda sorprender en su primera temporada en la Fórmula 1 y subrayó que la prioridad será la rapidez con la que el equipo logre progresar y consolidarse.

    "Para mí, es un poco irrelevante donde empecemos. Es más importante la rapidez con la que podamos progresar. Queremos hacer crecer al equipo desde el día 1 y creo que podremos sorprender a mucha gente. Es uno de los objetivos que tenemos, tener un gran impacto en la F1 desde el inicio", concluyó.

