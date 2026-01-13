Sergio 'Checo' Pérez Cadillac presenta auto edición especial que conducirá Checo Pérez en la Fórmula 1 El diseño, similar a un Batimóvil, ha dejado a los fans con la boca abierta.

Video Cadillac presente al ‘Batimóvil’ que usará Checo Pérez en el 2026

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez ya conoce el coche que conducirá con Cadillac en el 2026 luego de que la escudería revelara el inmejorable diseño de su más reciente creación.

Se trata de una fascinante edición especial de monoplaza que Checo y Valtteri Bottas usarán en las próximas pruebas en Barcelona, y cuyo elegante diseño nos recuerda al mismísimo Batimóvil por su color en negro con vivos en amarillo.

PUBLICIDAD

"Develado en Detroit. Destinado a Barcelona. Presentamos la decoración provicional de la Edición Especial de Cadillac para la semana de pruebas en Barcelona.

"Diseño monocromático, patrones de precisión y el escudo de Cadillac. Comienza la cuenta regresiva para la decoración oficial de la carrera", se lee en la publicación.

Como bien indica la escudería, se trata de un monoplaza distinto al que se utiliazará en la temporada 2026 de la Fórmula. El diseño final se dará a conocer a modo de comercial durante el Super Bowl LX.

El coche se exhibirá en el Detroit Auto Show hasta el 25 de enero de cara a la revelación final el domingo 8 de febrero y, desde luego, el estreno en marzo en el Gran Premio de Australia que marcará el inicio de la temporada de F1.

El calendario de Fómurla 1 en 2026