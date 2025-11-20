Hermut Marko vuelve a criticar a Checo Pérez al compararlo con Verstappen

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, volvió a poner el foco en Sergio Pérez al compararlo con Max Verstappen y reflexionar sobre las diferencias que impidieron al mexicano aspirar al título de Fórmula 1.

En su participación en el podcast F1 Beyond the Grid, el austriaco repasó la carrera de Checo en Red Bull y resaltó uno de los motivos por los que el mexicano no brilló más en la escudería.

Marko explicó que la “caballerosidad” de Pérez fue un factor clave. “ Si quieres ser campeón del mundo no puedes ser un piloto caballeroso. Cuando teníamos un auto con la parte trasera inestable, Checo levantaba el pie, mientras Max seguía acelerando a fondo”, afirmó.

El asesor subrayó que el enfoque de Verstappen marca la diferencia. “ Max es el yerno perfecto para cualquier madre, pero dentro del auto se transforma. No tiene compromisos con nadie y su tacto y control del monoplaza lo hacen sobresalir”, agregó.

"Teníamos un auto que era muy inestable en la parte trasera. Y mientras Checo Pérez levantaba el pie del acelerador, le preguntabas a Max y te decía que quizá era un poco inestable, pero aun así seguía acelerando a fondo", enfatizó.

Con estas declaraciones, Marko no solo destaca las virtudes de Verstappen, sino que vuelve a dar una mirada crítica a la trayectoria de Pérez y la exigencia que requiere aspirar a un campeonato de F1.