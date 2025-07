Checo Pérez hace oficial esperado anuncio

A pesar de no tener asiento confirmado en la Fórmula 1 para la temporada 2025, Sergio “Checo” Pérez no se detiene .

"A veces, para continuar hay que detenerse, volver hacia atrás y reconocer nuestros logros. He vivido cosas que soñé desde niño y he llegado más lejos de lo que muchos creían posible.

No todo ha sido como me lo imaginaba, pero incluso con dudas sigo creyendo porque aún hay fuego en mi interior. Cada paso, incluso el más incierto, me han traído hasta aquí. Nunca sabes cuándo estás en la recta final, por eso hoy algo se vuelve a encender. Nunca dejes de ser tú …te presento mi nueva colección con MAJA Sportswear. ”