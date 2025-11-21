Checo Pérez genera debate al posar con playera de Liga MX que no es del América

La imagen, difundida por la Academia AGA del Atlas, desató una oleada de críticas y comentarios irónicos en redes sociales.

PUBLICIDAD

“ ¡Esta tarde tuvimos visita de lujo en Academia AGA! Recibimos @SChecoPerez en las instalaciones de los Zorros y obviamente se fue con su playera Rojinegra ¡Bienvenido a tu tierra y a tu casa, Checo!", fue el mensaje que decidió compartir el equipo de los Zorros del Atlas en sus redes sociales.

En la fotografía, Pérez aparece sonriente sosteniendo un jersey rojinegro personalizado con su nombre y el número 11, durante una visita a las instalaciones del club tapatío. El gesto sorprendió a la afición, ya que el propio piloto ha reiterado en múltiples ocasiones su simpatía por las Águilas.

Dicho mensaje fue suficiente para encender el debate. Algunos usuarios acusaron una “incoherencia” por parte del piloto, mientras que otros lo tomaron como una simple cortesía hacia el equipo de su ciudad natal.