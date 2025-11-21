    Fórmula 1

    Checo Pérez genera debate al posar con playera de Liga MX que no es del América

    La imagen del piloto luciendo otra camiseta encendió las reacciones, en medio de su histórica preferencia por las Águilas.

    Jaime Bernal.
    Sergio “Checo” Pérez, próximo a reincorporarse a la Fórmula 1 en 2026 como piloto de Cadillac, quedó en el centro de la conversación pública después de ser fotografiado portando una camiseta que no corresponde al América, club del que se ha declarado fiel seguidor.

    La imagen, difundida por la Academia AGA del Atlas, desató una oleada de críticas y comentarios irónicos en redes sociales.

    ¡Esta tarde tuvimos visita de lujo en Academia AGA! Recibimos @SChecoPerez en las instalaciones de los Zorros y obviamente se fue con su playera Rojinegra ¡Bienvenido a tu tierra y a tu casa, Checo!", fue el mensaje que decidió compartir el equipo de los Zorros del Atlas en sus redes sociales.

    En la fotografía, Pérez aparece sonriente sosteniendo un jersey rojinegro personalizado con su nombre y el número 11, durante una visita a las instalaciones del club tapatío. El gesto sorprendió a la afición, ya que el propio piloto ha reiterado en múltiples ocasiones su simpatía por las Águilas.

    Dicho mensaje fue suficiente para encender el debate. Algunos usuarios acusaron una “incoherencia” por parte del piloto, mientras que otros lo tomaron como una simple cortesía hacia el equipo de su ciudad natal.

    Pérez continúa con su preparación rumbo a su debut con Cadillac, escudería que utilizará unidades de potencia de Ferrari en 2026 y 2027. El mexicano, subcampeón del mundo en 2023, ha realizado pruebas previas con un monoplaza SF-23 como parte de su adaptación de cara a su esperado regreso.

