Checo Pérez, piloto de Cadillac, dejó un sorpresivo y fuerte mensaje a su exequipo, Red Bull, con el que separó caminos después de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Previo a la disputa del Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mismo que rompe una participación en la carrera en Iztacalco desde 2015 para el piloto tapatío, Pérez señaló que no duda que el equipo austriaco se haya arrepentido de despedirlo.

"Yo creo que sin duda (se arrepiente Red Bull de dejarlo ir), pero era algo que nadie sabía, nadie entendía, era muy fácil culpar al piloto de lo que pasaba, era la ruta fácil y la escapatoria fácil del equipo, pero sin duda, cuando ves hoy en día los resultados que han tenido, creo que tiene mucho más valor esos años que tuve éxito en Red Bull", dijo Pérez en entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide de N+.

Ahora, con un nuevo ciclo en Cadillac, Pérez no duda en señalar las razones que lo llevaron a elegir al conjunto estadounidense, equipo con el que competirá a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y dio a entender que liderará a la escuadra norteamericana en la que también estará el piloto finlandés Valtteri Bottas.