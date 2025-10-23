Video Ojito a las palabras de Checo Pérez sobre su presencia en el GP México 2025

Sergio Pérez, pese a la expectativa que ha generado, no estará en el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula Uno.

Así lo reveló a la prensa el propio piloto tras una 'cascarita' de futbol promovida por la Fundación Telmex-Telcel llamada "De la pista a la cancha".

Y es que quien será piloto de Cadillac F1Team en el 2026, se sigue preparando, precisamente para ello, y verá la competencia que se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde su casa con una torta ahogada (platillo típico de Jalisco), al lado.

"Es raro. Ayer que venía con mi esposa, veníamos en el avión, y la sensación de siempre de llegar a México en el fin de semana de carreras era diferente", explicó

"Es difícil expresar lo que que se siente, pero bueno, será un año que nos toque verlo desde la casa con nuestra torta ahogada y echando porras", aseguró.

Cuestionado sobre lo que más va a extrañar de este fin de semana, luego de más de 10 años de acudir como piloto a la competencia, Checo fue muy claro: a la afición.

"Híjole, yo creo que el manejar en la pista y ver a toda la afición mexicana que siempre estaba por todo el mundo, pero cuando llegaba aquí a México me hacía sentir diferente. Me hacían sentir muy especial y es la mejor afición del mundo. Es lo que más voy a extrañar: a la afición", finalizó.

El GP México 2025 se corre este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México es la vigésima fecha del calendario de la Fórmula 1 que está compuesto 24 pruebas.