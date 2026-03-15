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    Victoria por decisión unánime de Diana la ‘Bonita’ Fernández

    La boxeadora mexicana conserva cinturón plata al derrotar por decisión a Tenkai Tsunami, en Box Televisa.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Resumen | Victoria por decisión unánime de Diana la ‘Bonita’ Fernández

    Arriba del ring, la mexicana Diana Fernández comenzó a imponer condiciones sobre Tenkai Tsunami en el combate estelar de Box Televisa desde Ciudad Juárez, Chihuahua.

    Diana Fernández salió con la pólvora encendida desde el primer asalto buscando castigar a Tenkai Tsunami. En el cuarto, los golpes de la mexicana fueron mejores a los de la japonesa.

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    La ‘Bonita’ tomó algunos riesgos en su guardia, pero fueron recompensados con buenos golpes sobre su oponente, quien por momentos no lograba reaccionar al castigo de Diana Fernández.

    Intercambio de impactos entre Fernández y Tsunami, ambas pugilistas no dejaron de ir al frente a lo largo de la pelea. Al final de los 10 asaltos la victoria para Diana Fernández por decisión unánime.

    ‘Fantástico’ nocaut de Bryan Rivera en Box Televisa

    En el primer asalto, Bryan Rivera mandó a la lona a Miguel Esparza con potente gancho de izquierda que impactó en su mandíbula. El tercero en la superficie intervino de inmediato con el conteo de protección y el combate siguió.

    La oportunidad de nocaut en el inicio de la pelea no se concretó, para el tercer round el castigo del ‘Azteca’ Rivera siguió sobre el ‘Fantástico’ Esparza. Dos rounds más delante de nueva cuenta el Miguel Esparza visitó la lona y su rostro era fiel testigo del castigo por parte de su oponente.

    A pesar de lo inflamado de su ojo izquierdo y la sangre en su nariz, Miguel Esparza no se rindió ante los embates de Bryan Rivera, al contrario, comenzó a castigar al ‘Azteca’.

    En el octavo de nuevo el ‘Fantástico’ se fue a la lona por tercera ocasión y el réferi detuvo el combate, ante el evidente castigo sobre Miguel Esparza, para quitarle el invicto.

    Video Resumen | Bryan Rivera sorprende al vencer a Miguel Esparza
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