Box Supernova Génesis 2026: Flor Vigna derrota a Alana Flores y le quita el invicto La regiomontana Alana Flores anuncia su retiro del boxeo luego de perder el invicto ante la argentina Flor Vigna.

Video Supernova Génesis 2026: Alana pierde el invicto ante Flor Vigna

En la pelea estelar del Supernova Génesis 2026, evento llevado a cabo en la Arena Ciudad de México, la argentina Flor Vigna se impuso a la mexicana Alana por la vía de la decisión unánime, para quitarle el invicto.

Tras su derrota, Alana, tras leer un emotivo mensaje a sus seguidores y también a sus detractores, anunció su retiro del boxeo al afirmar que a pesar de que le ayudó mucho en lo personal, actualmente le estaba haciendo mucho daño.

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El combate, pactado a cuatro asaltos de dos minutos cada uno en peso Superpluma, comenzó sin episodio de reconocimiento, desde el campanazo inicial ambas pugilistas salieron a lo que iban, a llevarse la victoria con sus mejores golpes, mismos que conectaron correctamente de ambos lados.

En el segundo episodio Flor Vigna conectó una mayor cantidad de golpes, ante una Alana que se hacía chiquita para evitar los embates de la argentina, quien era considerablemente más alta y debía agacharse para alcanzarla.

Alana despertó en el tercer round y buscó llevar a Flor a su terreno, en de el combate en corto, mismo en el que pudo conectarla en varias ocasiones, aunque también recibió contestación.

En el cuarto y último capítulo, ya con ambas visiblemente cansadas, los golpes cayeron de uno y otro lado, pero ya sin mucha fuerza, incluso Flor Gigna conectó en una seguidilla de tres golpes a Alana en los segundos finales.