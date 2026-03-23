Box Esto pasaría si David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco se suben al ring La inteligencia artificial pone a ambos contrincantes en una gran batalla sobre el cuadrilátero donde todo termina con un final inesperado.

Video ¿Quién gana en el Faitelson vs. Cuau? ¡En La Jugada lo predijeron!

Hay viejas rencillas que nunca se acaban, que con el paso del tiempo se van incrementando y subiendo de todo y que cada que se ven a la cara los involucrados, en sus ojos se ve una clara intención de solucionar las cosas, como en el caso de David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco.

La historia de este rivalidad se remonta al año de 2003, cuando el entonces jugador agredió al periodista, a través de la ventana de un vestidor del Estadio Luis 'Pirata' Fuente, tras la victoria del América en su visita al Veracruz, lo que generó una gran polémica en ese momento y se sigue recordando hasta la actualidad.

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Luego de que se diera la primera edición de Ring Royale, donde se agotó el diálogo de una también vieja disputa entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, donde el actor se impuso, comenzaron los rumores de que la próxima estelar podría darse entre Faitelson vs. Cuauhtémoc.

A falta de respuesta de Cuauhtémoc Blanco , por parte de David Faitelson sí hubo aceptación a la 'propuesta' de subirse al cuadrilátero a repartir un poco de emociones, sin embargo, lo hizo bajo ciertas condiciones que el organizador principal, Poncho de Nigris, debería de cumplir en caso de querer realizar el show.

QUIÉN GANARÍA LA PELEA FAITELSON VS. BLANCO

Ya con uno de los 'peleadores' puesto para subirse al ring, durante el programa de La Jugada, de TUDN, se hizo, mediante la inteligencia artificial, lo que pasaría en caso de que Faitelson y Blanco decidieran arreglar sus viejas rencillas con los guantes puestos.

Una combinación de cuatro golpes seguidos del comentarista al futbolista que lo deja cimbrado tras un último derechazo y se lleva el primer round David Faitelson sobre Cuauhtémoc Blanco.