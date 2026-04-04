    Box

    'Canelo' Álvarez y su próxima pelea en Arabia Saudita: ¿peligra por el conflicto en Medio Oriente?

    El pugilista mexicano todavía tiene contrato por un par de peleas en Arabia Saudita, si bien su futuro no se ha definido del todo.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Y la pelea del Canelo en Arabia? Ojo a lo que pasa por conflicto en Medio Oriente

    Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano, tiene en puerta todavía un par de peleas por contrato con Riyahd Season, promotora árabe, sobre todo para un par de combates en Arabia Saudita.

    El conflicto en el Medio Oriente que ha perjudicado severamente la región ha puesto en duda el futuro inmediato de Saúl Álvarez y sus próximos combates. De hecho, originalmente, estaba 3estipulado que saltara al ring una vez más en septiembre próximo.

    PUBLICIDAD

    Ante esto, el promotor y ministro Turki Al-Sheikh salió al paso a desmentir cualquier indicio que pusiera en peligro una pelea de Saúl Álvarez próximamente en Arabia Saudita.

    "Estoy muy ocupado con otras cosas. Gracias a Dios, mi país está seguro y estamos bien incluso estando cerca de una guerra. Gracias por preguntar. Todos los días llegan misiles y drones. Estamos cerrando a Canelo para Riyadh Season en septiembre", señaló Turki.

    De esta manera, Saúl 'Canelo' Álvarez mantendría su combate en pie para septiembre próximo en Arabia Saudita, aunque el rival todavía está por definirse. Se han especulado nombres como Christian Mbilli o Lester Martínez.

    Canelo no sube al cuadrilátero desde que en septiembre pasado, perdiera de forma contundente ante Terence Crawford en combate llevado a cabo en Las Vegas, Estados Unidos.

    Relacionados:
    Box

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX