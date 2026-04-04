Box 'Canelo' Álvarez y su próxima pelea en Arabia Saudita: ¿peligra por el conflicto en Medio Oriente? El pugilista mexicano todavía tiene contrato por un par de peleas en Arabia Saudita, si bien su futuro no se ha definido del todo.

Video ¿Y la pelea del Canelo en Arabia? Ojo a lo que pasa por conflicto en Medio Oriente

Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano, tiene en puerta todavía un par de peleas por contrato con Riyahd Season, promotora árabe, sobre todo para un par de combates en Arabia Saudita.

El conflicto en el Medio Oriente que ha perjudicado severamente la región ha puesto en duda el futuro inmediato de Saúl Álvarez y sus próximos combates. De hecho, originalmente, estaba 3estipulado que saltara al ring una vez más en septiembre próximo.

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Ante esto, el promotor y ministro Turki Al-Sheikh salió al paso a desmentir cualquier indicio que pusiera en peligro una pelea de Saúl Álvarez próximamente en Arabia Saudita.

"Estoy muy ocupado con otras cosas. Gracias a Dios, mi país está seguro y estamos bien incluso estando cerca de una guerra. Gracias por preguntar. Todos los días llegan misiles y drones. Estamos cerrando a Canelo para Riyadh Season en septiembre", señaló Turki.

De esta manera, Saúl 'Canelo' Álvarez mantendría su combate en pie para septiembre próximo en Arabia Saudita, aunque el rival todavía está por definirse. Se han especulado nombres como Christian Mbilli o Lester Martínez.