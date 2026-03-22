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    Gohan Rodríguez se proclama campeón plata CMB en Box Televisa

    Combate explosivo fue el que ofrecieron el mexicano Gohan Rodríguez y el nicaragüense Christopher Rosales, al final decisión unánime a favor del local.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Resumen | Gohan Rodríguez se proclama campeón plata en el peso supermosca

    Desde el sonar de la campana el mexicano Gohan Rodríguez sabía lo que estaba en juego y por esa razón comenzó a castigar al nicaragüense Christopher Rosales, quien en un principio supo contrarrestar los embates, pero después ya no encontró la forma de evitarlos.

    El ímpetu del mexicano y la metralla en sus puños fueron marcando diferencia e incluso su pantaloncillo se rompió, pero esto no fue problema para que Gohan siguiera con su objetivo, el cinturón plata del CMB, en el peso súper mosca.

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    Al término de los 10 asaltos, se apreció el castigo que recibió Rosales por parte de Rodríguez y así también lo evidenciaron los jueces al darle la victoria por decisión unánime.

    Triunfo por decisión unánime para Fanny Alegría

    I nicio candente de función tanto Estefanía Alegría como Paola Alanís no se esperaron al round de estudio, ya que con el sonar de la campana comenzaron los golpes. La tónica no cambió con el transcurrir de los rounds, intercambio de metralla de ambas pugilistas. Por momentos Alegría era la que castigaba, pero más adelante Alanís era la que golpeaba a la rival.

    En el sexto round, un choque de cabezas lastimó a Paola Alanis arriba del ojo derecho, por lo que se detuvo el combate por unos momentos para la atención médica. El combate siguió, aunque la lesión mermó su visión y boxeo.

    Al término de la pelea Alegría fue mejor arriba del ring y sobre todo llegó en mejor condición física al término de los 10 asaltos. Todos los jueces vieron ganadora a Fanny Alegría.

    Video Resumen | Victoria por decisión unánime de Diana la ‘Bonita’ Fernández
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