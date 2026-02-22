Box Jezzerl Corrales, un 'león rasurado' que derrota a Pedro Peñuñuri Jezzerl Corrales necesitó sólido golpe para marcar el rumbo del combate y llevarse el triunfo sobre Pedro Peñuñuri, en Box Televisa.

Apenas arrancaba el combate estelar desde Ciudad Obregón, Sonora; y Pedro Peñuñuri visitó la lona con tremendo volado por parte del panameño Jezzerl Corrales. Con el golpe, el mexicano salió lastimado de nariz, al sangrarle de manera constante. Un fuerte golpe que marcaría el rumbo del combate.

En el minuto de descanso en la esquina de Peñuñuri le atendieron la herida, pero el daño ya estaba hecho. El médico de la Comisión permitió seguir el pleito para el boxeador de casa. En su rostro se veía el castigo, mientras su rival no mostraba signo alguno de castigo o agotamiento.

La pelea se mantuvo con esta historia un Corrales castigando y Peñuñuri soportando, por más que intentaba, su nariz le decía otra cosa, ya que en todo el combate no dejó de sangrar.

El de Panamá se dio gusto golpeando al mexicano con golpes explosivos, al final los jueces no se equivocaron al darle el triunfo por decisión unánime.

‘Cobrita’ con veneno gana por decisión unánime

En el combate preliminar de Box Televisa, se enfrentaron Danitza ‘Cobrita’ Martínez ante Brisa Oliva en el peso Súper Mosca y la victoria fue para la primera por decisión unánime, en buen combate de boxeo femenil.

Primeros rounds de estudio, aunque la ‘Cobrita’ fue presentado mejores argumentos y los puntos de las tarjetas se fueron inclinando a su favor.

En el cuarto asalto comenzó el castigo de Danitza Martínez sobre el rostro de Brisa Oliva, quien no podía responder e incluso sufrió una cortada en su cara. La ‘Cobrita’ se llevó a una de las esquinas a su rival, quien no lograba salir, por lo que tuvo que recurrir al abrazo.

En el quinto se repitió la fórmula, constante castigo de ‘Cobrita’ Martínez sobre Brisa Oliva, en otro capítulo explosivo lleno de golpes, ambas pugilistas vinieron por el triunfo a Ciudad Obregón, Sonora.

Los capítulos siguientes no cambiaron y al final del octavo la victoria por decisión unánime.