    Box

    Jezzerl Corrales, un 'león rasurado' que derrota a Pedro Peñuñuri

    Jezzerl Corrales necesitó sólido golpe para marcar el rumbo del combate y llevarse el triunfo sobre Pedro Peñuñuri, en Box Televisa.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Jezzerl Corrales vence por decisión unánime a Pedro Peñuñuri

    Apenas arrancaba el combate estelar desde Ciudad Obregón, Sonora; y Pedro Peñuñuri visitó la lona con tremendo volado por parte del panameño Jezzerl Corrales. Con el golpe, el mexicano salió lastimado de nariz, al sangrarle de manera constante. Un fuerte golpe que marcaría el rumbo del combate.

    PUBLICIDAD

    En el minuto de descanso en la esquina de Peñuñuri le atendieron la herida, pero el daño ya estaba hecho. El médico de la Comisión permitió seguir el pleito para el boxeador de casa. En su rostro se veía el castigo, mientras su rival no mostraba signo alguno de castigo o agotamiento.

    La pelea se mantuvo con esta historia un Corrales castigando y Peñuñuri soportando, por más que intentaba, su nariz le decía otra cosa, ya que en todo el combate no dejó de sangrar.

    Más sobre Box

    Resumen | Triunfo de Francisco Piña por decisión dividida
    8:18

    Resumen | Triunfo de Francisco Piña por decisión dividida

    Boxeo
    Triunfo y nocaut de Yoali Mosquera con el golpe más mexicano
    2 mins

    Triunfo y nocaut de Yoali Mosquera con el golpe más mexicano

    Boxeo
    Resumen | Triunfo de Yoali Mosquera con el golpe más mexicano
    10:24
    GRATIS

    Resumen | Triunfo de Yoali Mosquera con el golpe más mexicano

    Boxeo
    ¡Celex Castro y Ricardo Salgado cumplen en Box Televisa!
    1 mins

    ¡Celex Castro y Ricardo Salgado cumplen en Box Televisa!

    Boxeo
    Canelo Álvarez aparece en el Paris Fashion Week y roba miradas con llamativo outfit
    1 mins

    Canelo Álvarez aparece en el Paris Fashion Week y roba miradas con llamativo outfit

    Boxeo
    'Nitchs' Jiménez apaga al 'Dragón' y se queda con título en regreso de Box Televisa
    1 mins

    'Nitchs' Jiménez apaga al 'Dragón' y se queda con título en regreso de Box Televisa

    Boxeo
    Canelo Álvarez está de regreso y así lo demuestra un revelador video
    1:29

    Canelo Álvarez está de regreso y así lo demuestra un revelador video

    Boxeo
    Revelan situación de Anthony Joshua tras darse de alta de hospital
    1 mins

    Revelan situación de Anthony Joshua tras darse de alta de hospital

    Boxeo
    Anthony Joshua queda herido en accidente que deja muertos en Nigeria
    1 mins

    Anthony Joshua queda herido en accidente que deja muertos en Nigeria

    Boxeo
    Canelo da lujoso regalo a su hija Emily Cinnamon en Navidad
    1 mins

    Canelo da lujoso regalo a su hija Emily Cinnamon en Navidad

    Boxeo

    El de Panamá se dio gusto golpeando al mexicano con golpes explosivos, al final los jueces no se equivocaron al darle el triunfo por decisión unánime.

    ‘Cobrita’ con veneno gana por decisión unánime

    En el combate preliminar de Box Televisa, se enfrentaron Danitza ‘Cobrita’ Martínez ante Brisa Oliva en el peso Súper Mosca y la victoria fue para la primera por decisión unánime, en buen combate de boxeo femenil.

    Primeros rounds de estudio, aunque la ‘Cobrita’ fue presentado mejores argumentos y los puntos de las tarjetas se fueron inclinando a su favor.

    En el cuarto asalto comenzó el castigo de Danitza Martínez sobre el rostro de Brisa Oliva, quien no podía responder e incluso sufrió una cortada en su cara. La ‘Cobrita’ se llevó a una de las esquinas a su rival, quien no lograba salir, por lo que tuvo que recurrir al abrazo.

    En el quinto se repitió la fórmula, constante castigo de ‘Cobrita’ Martínez sobre Brisa Oliva, en otro capítulo explosivo lleno de golpes, ambas pugilistas vinieron por el triunfo a Ciudad Obregón, Sonora.

    PUBLICIDAD

    Los capítulos siguientes no cambiaron y al final del octavo la victoria por decisión unánime.

    Video ¡Gran pelea! Mayweather Jr. vs. Mike Tyson es oficial
    Relacionados:
    Box

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX