Box Eddy Reynoso da pistas de quien podría ser próximo rival de 'Canelo' Álvarez El manager del pugilista jalisciense da también datos respecto a Floyd Mayweather.

Video 'Canelo' Álvarez tiene en puerta a Mbilli como su siguiente rival, confirma Reynoso

Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano, podría pelear contra Christian Mbilli de cara a lo que podría ser su reaparición en septiembre.

En declaraciones recogidas por Fino Boxing, Eddy Reynoso, mánager del pugilista jalisciense, señaló que Mbilli se podría perfilar para subirse al cuadrilátero con Canelo.

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"Es lo que se viene perfilando, vamos a ver si se dan las cosas, estamos listos, Canelo ya está trabajando, está entrenando, físicamente se encuentra bien, en el codo está bien y vamos a ver lo que sigue para septiembre", dijo Reynoso.

Además, Reynoso recordó que Canelo pudo tener una revancha contra Floyd Mayweather, aunque la diferencia de peso hizo imposible que esto se llevara a cabo.

"Al final subimos mucho de categoría, no se pudo hacer la revancha, pero siempre nos hubiera gustado una revancha (contra Mayweather)".