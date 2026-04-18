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    Eddy Reynoso da pistas de quien podría ser próximo rival de 'Canelo' Álvarez

    El manager del pugilista jalisciense da también datos respecto a Floyd Mayweather.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video 'Canelo' Álvarez tiene en puerta a Mbilli como su siguiente rival, confirma Reynoso

    Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano, podría pelear contra Christian Mbilli de cara a lo que podría ser su reaparición en septiembre.

    En declaraciones recogidas por Fino Boxing, Eddy Reynoso, mánager del pugilista jalisciense, señaló que Mbilli se podría perfilar para subirse al cuadrilátero con Canelo.

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    "Es lo que se viene perfilando, vamos a ver si se dan las cosas, estamos listos, Canelo ya está trabajando, está entrenando, físicamente se encuentra bien, en el codo está bien y vamos a ver lo que sigue para septiembre", dijo Reynoso.

    Además, Reynoso recordó que Canelo pudo tener una revancha contra Floyd Mayweather, aunque la diferencia de peso hizo imposible que esto se llevara a cabo.

    "Al final subimos mucho de categoría, no se pudo hacer la revancha, pero siempre nos hubiera gustado una revancha (contra Mayweather)".

    Saúl Álvarez perdió por decisión unánime ante Terence Crawford en lo que fue su último enfrentamiento el año pasado.

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