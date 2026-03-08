    Box

    ¡Mucha pieza ‘Bronco’ Lara sobre el ‘Panadero’ Rosas!

    Dos asaltos fueron suficientes para queMauricio Lara saliera con el brazo en alto en el combate estelar de Box Televisa.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Mucho ‘Bronco’ Lara ante el ‘Panadero’ Rosas

    Mauricio ‘Bronco’ Lara llegó a su pelea ante Rafael ‘Panadero’ Rosas muy favorecido por los expertos en el pugilismo y así resultó el combate, en dos asaltos se llevó el triunfo por nocaut técnico, en lo que vislumbra una pelea por el cinturón en el peso Superpluma.

    ‘Bronco’ lo fue desde el sonar de la campana con explosivos golpes, que fueron mermando al ‘Panadero, quien no sabía por momentos en donde se encontraba, sus piernas perdían fortaleza y su cuerpo recibía constante castigo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Box Televisa

    Resumen | Martín Jiménez y Luis Gerardo Castillo olvidan el boxeo
    8:02

    Resumen | Martín Jiménez y Luis Gerardo Castillo olvidan el boxeo

    Boxeo
    Jezzerl Corrales, un 'león rasurado' que derrota a Pedro Peñuñuri
    2 mins

    Jezzerl Corrales, un 'león rasurado' que derrota a Pedro Peñuñuri

    Boxeo
    Resumen | Danitza ‘Cobrita’ Martínez vence por decisión unánime
    8:12

    Resumen | Danitza ‘Cobrita’ Martínez vence por decisión unánime

    Boxeo
    Resumen | Triunfo de Francisco Piña por decisión dividida
    8:18

    Resumen | Triunfo de Francisco Piña por decisión dividida

    Boxeo
    Triunfo y nocaut de Yoali Mosquera con el golpe más mexicano
    2 mins

    Triunfo y nocaut de Yoali Mosquera con el golpe más mexicano

    Boxeo
    Resumen | Triunfo de Yoali Mosquera con el golpe más mexicano
    10:24
    GRATIS

    Resumen | Triunfo de Yoali Mosquera con el golpe más mexicano

    Boxeo
    ¡Celex Castro y Ricardo Salgado cumplen en Box Televisa!
    1 mins

    ¡Celex Castro y Ricardo Salgado cumplen en Box Televisa!

    Boxeo
    Canelo Álvarez aparece en el Paris Fashion Week y roba miradas con llamativo outfit
    1 mins

    Canelo Álvarez aparece en el Paris Fashion Week y roba miradas con llamativo outfit

    Boxeo
    'Nitchs' Jiménez apaga al 'Dragón' y se queda con título en regreso de Box Televisa
    1 mins

    'Nitchs' Jiménez apaga al 'Dragón' y se queda con título en regreso de Box Televisa

    Boxeo
    ¡México tiene nuevo campeón mundial de boxeo! 'Chapulín Salas noquea a Ngxeke
    2 mins

    ¡México tiene nuevo campeón mundial de boxeo! 'Chapulín Salas noquea a Ngxeke

    Boxeo

    Antes de que finalizara el segundo asalto, el tercero en la superficie decidió detener el combate antes de que tuviera un giro trágico.

    Preliminar queda a deber en calidad boxística

    Poco box fue el que ofrecieron Martín Jiménez y Luis Gerardo Castillo en la pelea preliminar en Box Televisa. Ambos pugilistas mostraron que les falta mucho en su respectiva trayectoria.

    Pocos golpes, nula guardia, abrazos constantes, poco juego de piernas, lo que un boxeador en sus inicios muestra. En el tercer asalto un cabezazo a Martín Jiménez de lo más 'destacado' fue revisado para seguir en el combate. La tónica no cambió con el transcurrir de los rounds, poco box arriba del cuadrilátero.

    El público comenzó a darse cuenta y abucheó a los pugilistas. Para el octavo asalto, Luis Gerardo ya no salió, por lo que triunfo fue para Martín Jiménez por nocaut técnico.

    Video Resumen | Martín Jiménez y Luis Gerardo Castillo olvidan el boxeo
    Relacionados:
    Box

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX