Box ¡Mucha pieza ‘Bronco’ Lara sobre el ‘Panadero’ Rosas! Dos asaltos fueron suficientes para queMauricio Lara saliera con el brazo en alto en el combate estelar de Box Televisa.

Por: Baudelio García Espinosa

Video Resumen | Mucho ‘Bronco’ Lara ante el ‘Panadero’ Rosas

Mauricio ‘Bronco’ Lara llegó a su pelea ante Rafael ‘Panadero’ Rosas muy favorecido por los expertos en el pugilismo y así resultó el combate, en dos asaltos se llevó el triunfo por nocaut técnico, en lo que vislumbra una pelea por el cinturón en el peso Superpluma.

‘Bronco’ lo fue desde el sonar de la campana con explosivos golpes, que fueron mermando al ‘Panadero, quien no sabía por momentos en donde se encontraba, sus piernas perdían fortaleza y su cuerpo recibía constante castigo.

Antes de que finalizara el segundo asalto, el tercero en la superficie decidió detener el combate antes de que tuviera un giro trágico.

Preliminar queda a deber en calidad boxística

Poco box fue el que ofrecieron Martín Jiménez y Luis Gerardo Castillo en la pelea preliminar en Box Televisa. Ambos pugilistas mostraron que les falta mucho en su respectiva trayectoria.

Pocos golpes, nula guardia, abrazos constantes, poco juego de piernas, lo que un boxeador en sus inicios muestra. En el tercer asalto un cabezazo a Martín Jiménez de lo más 'destacado' fue revisado para seguir en el combate. La tónica no cambió con el transcurrir de los rounds, poco box arriba del cuadrilátero.

El público comenzó a darse cuenta y abucheó a los pugilistas. Para el octavo asalto, Luis Gerardo ya no salió, por lo que triunfo fue para Martín Jiménez por nocaut técnico.