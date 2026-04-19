Box ¡Poder absoluto de puños José Miguel Borrego en Box Televisa! José Miguel Borrego dejó en claro que posee mucha dinamita en sus puños y Mario Pérez lo comprobó al perder por nocaut.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | El poderío de puños de José Miguel Borrego en Box Televisa

La ‘dinamita’ en los puños de José Miguel Borrego comenzó a escribir el triunfo en el combate estelar de Box Televisa desde Aguascalientes sobre Mario ‘Pocho’ Pérez. Con el sonar de la campana, la superioridad del primero comenzó a notarse, con impactos certeros que fueron mermando al rival.

Para el segundo y tercero ‘Pocho’ sentía en sus piernas la potencia de los 'bombazos' que le propinaba Borrego. Constante castigo arriba y abajo, que le provocaban que sus piernas perdieran su fuerza. Miguel Borrego, por su parte, vio la oportunidad de triunfo por la vía del cloroformo y no la desaprovechó.

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En el cuarto asalto, Mario Pérez no pudo más ante el poderío de José Borrego, con gancho al hígado mandándolo a la lona, para no levantarse tras la cuenta de protección. Nocaut técnico para el de Aguascalientes.

Entregaron todo en el ring

Ángel 'Chatito' García y Arturo Ávila Moreno ofrecieron un entretenido combate de box, en la pelea preliminar desde Aguascalientes. Los mejores golpes los propino el 'Chatito', pero Ávila no desentenó.

Apesar de su corta trayectoria arriba de los cuadriláteros, no se hizo notar. Sus movimientos, sus guardias y sobre todo los impactos fueron de pugilistas con más rounds recorridos.

Ambos peleadores aprovecharon la oportunidad y el triunfo fue a favor del 'Chatito' por decisión mayoritaria, para obtener el cinturón supermosca de la Fecarbox.