Box ¡Noche de cloroformo con Aarón Alameda y ‘Pinocho’ Sánchez! Los pugilistas Aarón Alameda y Rosario Sánchez resuelven sus respectivos combates por la vía del nocaut, en Box Televisa.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | Aarón Alameda noquea a Yehison Cuello

Buena función de box la que se ofreció esta noche desde Nogales, Sonora; con combates explosivos y victorias para Aarón Alameda y Rosario ‘Pinocho’ Sánchez, ambos por la vía del nocaut, en Box Televisa.

En la pelea estelar Alameda fue debilitando al colombiano Yehison Cuello, quien no solo tuvo que batallar con su oponente, sino con su hombro derecho quien no le permitió mostrar su boxeo.

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En varias ocasiones Cuello mostraba dolor e incluso se le veía que su brazo se le caía y hacía un movimiento para intentar acomodarlo.

Para el inicio del sexto asalto, Yehison Cuello ya no salió y recibió la cuenta de protección del referee y el triunfo por la vía del nocaut para Aarón Alameda.

Triunfo indiscutible del ‘Pinocho’ Sánchez

Desde el sonar de la campana en el primer asalto, el pugilista Rosario ‘Pinocho’ Sánchez mostró sus cualidades boxísticas sobre Mario Valenzuela, al castigarlo desde este capítulo.

La esquina del ‘Pinocho’ hizo cambios en su staff, que se fueron reflejando en mejores argumentos boxísticos. Valenzuela nunca fue un rival que puso en predicamentos a Rosario Sánchez y este se dio cuenta para seguir con el castigo.

En el tercer asalto, al visitar la lona en tres ocasiones, el tercero de la superficie dijo ya no más castigo y detuvo la pelea. Un poderoso gancho al hígado, fue la 'medicina' que recibió Mario Valenzuela.