    Terence Crawford festeja triunfo ante Canelo sacando los prohibidos

    El gran campeón estadounidense demostró también su calidad para bailar y con un ritmo muy latino.

    Jaime Bernal.
    Video Saca los prohibidos: Así celebra Terence Crawford su triunfo ante Canelo

    Terence Crawford derrotó el pasado fin de semana a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una de las peleas más esperadas de los últimos añoa, dando grandes muestras de su calidad sobre el ring.

    El boxeador estadounidense superó por decisión unánime al mexicano, esto a pesar de haber subido dos categorías y demostró ser indudablemente uno de los mejores peleadores de esta generación.

    Pocos días después del combate, Crawford fue visto bailando al ritmo del merengue en un video difundido en las redes sociales.

    En las imágenes se oberva al boxeador nacido hace 37 años en Omaha, Nebraska, sacando sus mejores pasos con una mujer en el Salón de la Fama del Boxeo de Indiana.

    La ciudad de Omaha le hará un desfile de celebración al ya del legendario campeón de boxeo, la cual se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre.

    También vale la pena mencionar que Crawford recibirá en su debido tiempo los cinturones originales de campeón cada organismo con su nombre, fecha y demás detalles personalizados que lo avalan como el nuevo mandamás de la división de las 168 libras.

